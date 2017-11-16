В Белозерске замерзающей бабушке помогают неравнодушные жители

В Белозерске 76-летнюю пенсионерку, которой отказались помогать местные власти, спасают местные жители.

После публикаций в интернете новостей о замерзающей бабушке, люди объединились, чтобы ей помочь.

- Благодаря неравнодушной женщине прошла замена батарей и насоса. В данный момент они собрали деньги между собой 6300 рублей на ремонт в квартире, который просто необходим. Обои поклеить, что то подремонтировать, облагородить. Благодаря неравнодушному вологжанину Дмитрию бабушке привезли машину дров,- пишет Сергей Городишенин. - Бабушке привезли пару пачек чая, но нужда в чае есть всегда, так же как и в сахаре. Сахар тоже пока есть. Больше была рада, что привезён корм для кошек. У бабушки нужда в одежде. Приблизительно 52 размер. В пальто 58 размера она утонула (кто то отдал). Нужна верхняя одежда. Размер зимней обуви - 38. Бабушке угадали с сапогами, привезли в отличном состоянии, зимние из кожи. В том, что она мне показала ходить нельзя. Они развалились, замок вроде сломался. Ещё пара не помешает, - написала вологжанка Юлия Юлина.

Сергей Городишенин рассказал, что жители помогли пожилой женщине помогли написать заявление на замену оконных рам и входных дверей:

- На место прибыла комиссия, которая постановила то, что не стоит тратить бюджетные средства (хотя в данном случае бабушка оплачивает и коммунальные услуги, и найм жилья), а возложить обязанность на наймодателя-бабушку по утеплению окон (ред. - ответ администрации и заключение комиссии см. в галерее под новостью).

Напомним, 76-летняя Зинаида Голубева второй год подряд замерзает в своей квартире. Ремонт труб стоит примерно 25 тысяч рублей, муниципалитет предложил женщине привести их в порядок за свой счет. При этом заместитель главы города Белозерска Николай Антонов живет в этом же доме.