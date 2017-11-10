Молоко из Вологды пришлось по вкусу москвичам

10.11.2017 [Новости компаний]

Несмотря на аномальное лето, режим ЧС и сложную ситуацию в сельском хозяйстве, вологодские производители молочного сырья держат объемы производства, а в некоторых случаях опережают план. В списке таких успешных хозяйств – участники молочного кластера Вологодской области.

Активный участник кластера - СХПК «Присухонское». Здесь работают настоящие профессионалы. Главный зоотехник – Вера Макурина, к примеру, является заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Кроме того, доярки хозяйства 4 раза брали приз Героя Социалистического Труда Антонины Ивановой на районных соревнованиях среди коллективов доярок и операторов машинного доения. Многие сотрудники удостоены наград и грамот Министерства сельского хозяйства и правительства области. На этом фоне молодые специалисты сразу вливаются в рабочий темп и стараются трудиться с максимальной отдачей. Все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, посещая обучающие семинары и тренинги Молочного кластера Вологодской области.

В прошлом году надой на одну фуражную корову в «Присухонском» составил 10 610 кг. Это самый высокий показатель в области. На сегодняшний день СХПК «Присухонское» - это четыре дойных стада и пять откормочных ферм. Присухонских нетелей покупают по всей России. 9 октября строящийся кормовой цех посетил губернатор области. Начало работы нового цеха планируется в мае 2018 года.

Еще один успешный пример - ООО «Шекснинская заря». Хозяйство также является участником кластера. За 9 месяцев этого года здесь реализовали уже 5685 тонн молока при плане в 5436 тонн. «Шекснинская заря» вообще является лидером по надоям молока у себя в районе. Если в 2014 году валовые надои в хозяйстве составили 3988 тонн, то к 2016 году эти показатели достигли 6636 тонн.

В целях дальнейшего развития производства планируется построить еще один двор для скота на 570 голов и оборудовать дополнительный доильный зал. В этом году «Шекснинская Заря» впервые отправила своих нетелей на продажу. 140 голов скота уехали в Казахстан, Кировскую область и другие регионы России.

В октябре хозяйство, как представитель молочного кластера, при поддержке Регионального центра поддержки предпринимателей Вологодской области приняло участие в общероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»-2017. С выставки представители хозяйства привезли серебряную медаль за участие в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» в номинации «Молочное скотоводство».

Тэги: молоко
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