Музей советской игрушки планируют открыть в «Доме кружевниц» в Вологде

В «Доме кружевниц» на улице Благовещенской в Вологде планируют открыть музей советской игрушки. Сейчас ведутся переговоры с инвестором. Его имя в администрации не называют, известно лишь, что он вологодский.

- Это произойдет без вложения бюджетных денег, мы разговариваем сейчас с частным инвестором, с интересантами, которые хотят это реализовать. Раньше была идея была организовать там музей советского быта, жизни, но тогда предполагалось выделение денег из бюджета, около 10 млн рублей, по-моему. Сейчас от этой идеи мы отказались, из бюджета ни копейки на эти цели выделено не будет, - заявил и.о. мэра Сергей Воропанов.

Ранее заммэра Вадим Цепа заявлял, что все работы на историческом здании завершены, оно полностью готово к эксплуатации.