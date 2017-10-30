Музей советской игрушки планируют открыть в «Доме кружевниц» в Вологде

30.10.2017 [Общество]

В «Доме кружевниц» на улице Благовещенской в Вологде планируют открыть музей советской игрушки. Сейчас ведутся переговоры с инвестором. Его имя в администрации не называют, известно лишь, что он вологодский.

- Это произойдет без вложения бюджетных денег, мы разговариваем сейчас с частным инвестором, с интересантами, которые хотят это реализовать. Раньше была идея была организовать там музей советского быта, жизни, но тогда предполагалось выделение денег из бюджета, около 10 млн рублей, по-моему. Сейчас от этой идеи мы отказались, из бюджета ни копейки на эти цели выделено не будет, - заявил и.о. мэра Сергей Воропанов.

Ранее заммэра Вадим Цепа заявлял, что все работы на историческом здании завершены, оно полностью готово к эксплуатации.

Тэги: музеи, Дом кружевниц
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