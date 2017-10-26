В Череповце фельдшер кождиспансера заполняла медкнижки без осмотра пациентов

26.10.2017 [Общество]

В Череповце бывшего фельдшера областного кожно-венерологического диспансера №2 судили за служебный подлог, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом было установлено, что женщина, работая фельдшером в  диспансере, весной 2017 года вносила в личные медицинские книжки семи человек заведомо ложные сведения о якобы пройденном ими медицинском осмотре. При этом фактически осмотр не проводился.

Фельдшер внесла необходимые отметки и записи по профилю дерматовенеролога, в  том числе о допуске их к работе. Тем самым, она совершила служебный подлог.

- 13 апреля 2017 года ее преступные действия были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Череповцу. Женщина в содеянном раскаялась, написала явку с повинной, из учреждения уволилась. Судом уголовное преследование в отношении женщины прекращено в связи с деятельным раскаянием, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: здравоохранение
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