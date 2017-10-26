В Череповце фельдшер кождиспансера заполняла медкнижки без осмотра пациентов

В Череповце бывшего фельдшера областного кожно-венерологического диспансера №2 судили за служебный подлог, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом было установлено, что женщина, работая фельдшером в диспансере, весной 2017 года вносила в личные медицинские книжки семи человек заведомо ложные сведения о якобы пройденном ими медицинском осмотре. При этом фактически осмотр не проводился.

Фельдшер внесла необходимые отметки и записи по профилю дерматовенеролога, в том числе о допуске их к работе. Тем самым, она совершила служебный подлог.