В Череповце фельдшер кождиспансера заполняла медкнижки без осмотра пациентов
В Череповце бывшего фельдшера областного кожно-венерологического диспансера №2 судили за служебный подлог, сообщает региональное управление следственного комитета.
Следствием и судом было установлено, что женщина, работая фельдшером в диспансере, весной 2017 года вносила в личные медицинские книжки семи человек заведомо ложные сведения о якобы пройденном ими медицинском осмотре. При этом фактически осмотр не проводился.
Фельдшер внесла необходимые отметки и записи по профилю дерматовенеролога, в том числе о допуске их к работе. Тем самым, она совершила служебный подлог.
- 13 апреля 2017 года ее преступные действия были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Череповцу. Женщина в содеянном раскаялась, написала явку с повинной, из учреждения уволилась. Судом уголовное преследование в отношении женщины прекращено в связи с деятельным раскаянием, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.