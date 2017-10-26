В Вологде суд взыскал с горбольницы №1 полмиллиона рублей за смерть пациентки

26.10.2017 [Общество]

В Вологде мать умершей в больнице 21-летней девушки взыскала с медиков полмиллиона рублей морального ущерба, сообщает городская прокуратура.

В августе-сентябре 2015 года молодая вологжанка проходила лечение на стационаре урологического отделения городской больницы №1, где впоследствии скончалась.

Проверка страховой компании выявила дефекты оказания девушке медицинской помощи, допущенные медицинским учреждением.

- При рассмотрении данного гражданского дела проведена судебная экспертиза, согласно которой имеется косвенная причинно-следственная связь между неблагоприятным исходом и оказанной пациентке медицинской помощью, - сообщает прокуратура.

Решением суда в пользу матери погибшей с больницы будет взыскано 500 000 рублей.

Тэги: здравоохранение, больницы
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