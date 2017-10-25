Российские компании покупают оборудование для производства молока в Вологде

Из небольшого предприятия «Завод молочных машин» вырос в большую компанию, начав свою историю в 2000 году.

Тогда было организовано небольшое предприятие по ремонту, восстановлению б/у оборудования, которое занималось также производствомнебольших резервуаров, ванн и металлоконструкций.

Продукция оказалась востребованной на рынке. Уже через два года работы «Завод молочных машин» перешел на серийный выпускоборудования.

Сегодня «Завод молочных машин» поставляет оборудование собственного изготовления молочным, кондитерским, консервным цехам и предприятиям России и ближнего зарубежья.

Среди клиентов компании такие лидеры молочной отрасли как ПК «Вологодский Молочный комбинат», АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Верещагина, ООО «Сухонский молочный комбинат», ООО «Северное молоко», ООО «Нестле Россия», ООО «ЭФКО», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ООО «Мясновъ» и многие другие.

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты имели возможность получить весь спектр технической продукции и услуг у одного партнера. Для этого мы обладаем всем необходимым потенциалом», – говорит управляющий ООО «ЗММ» Дружинин Иван Владимирович.

География поставок предприятия активно расширяется – это вся Российская Федерация, Казахстан, Армения, Киргизия. Растут объёмы выпускаемой продукции, увеличивается число клиентов компании.

Еще одна компания, которая специализируется на обеспечении предприятий пищевой промышленности технологическим оборудованием и инжиниринговыми решениями – ООО «Протемол».

Производственная площадка предприятия находится в Вологде. Здесь разрабатывают и изготавливают линии и отдельные единицы оборудования. А также занимаются поставкой оборудования иностранного и отечественного производства.

«Протемол» ведет партнерство по реализации сложных технологических проектов в молочной промышленности с компанией APV (SPX) и Ltd. Осуществляет поставку комплектующих совместно с компанией Альфа-Лаваль.

Оборудование от «Протемола» поставляется на более чем 500 предприятий пищевой промышленности РФ, а также идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Литва, Латвия, Монголия, Уругвай.

Каждый год Компания увеличивает объем реализации товаров собственного производства на 30-35% и разрабатывает более 5 новых изделий.