946 вологжан с редкими заболеваниями будут получать лекарства по федеральной программе

23.10.2017 [Общество]

946 жителей Вологодской области с редкими заболеваниями в 2018 году будут получать лекарства по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий». Это только те медицинские препараты, которые есть в перечне, определенном распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2008 г. N 2053-р.

- От болезни Гоше будут лечиться 3 человека, от гемофилии - 65, от гипофизарного нанизма - 39, от муковисцидоза - 26 вологжан. Также в список на бесплатное лечение вошли больные с гематологическими патологиями - 317, после трансплантации органов и тканей - 102, с рассеянным склерозом - 394 человека. Поставка лекарств ожидается в конце года. Но, уже сейчас на региональном аптечном складе создан  запас препаратов  на начало следующего года для амбулаторного  лечения больных,  страдающих  самыми редкими и наиболее затратными заболеваниями,- сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Программа дорогостоящая: средняя стоимость одного рецепта по этой программе составляет 59 тысяч 213  рублей (максимальная стоимость - 1 млн. 300 тысяч рублей), а сумма на одного больного   - до 340  тысяч рублей в месяц. В департаменте здравоохранения отмечают, что благодаря данной программе выживаемость пациентов увеличилась, качество их жизни улучшилось, а количество осложнений снизилось.

Ежегодно число больных, которые впервые начали получать лечение по данной программе, увеличивается. В департамент заверили, что теперь все нуждающиеся в лекарствах по программе «Семь высокозатратных нозологий» будут ими обеспечены:

- Всего в федеральном реестре в Вологодской области 1871 пациент с редкими заболеваниями, 946 из них нуждаются в медикаментозном лечении по федеральной программе. Вообще, лекарственное обеспечение идет в рамках разных программ,- рассказали в департаменте здравоохранения.

Напомним, что в 2015 году заявка департамента здравоохранения по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий» была сформирована для лечения 696 жителей области.

В ведомстве добавили, что Вологодская область также успешно защитила заявки на централизованную поставку в регион антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для людей, больных туберкулезом и иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения иммунопрофилактики в рамках Национального календаря профилактических прививок.

 

Тэги: здравоохранение
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