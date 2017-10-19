В медучреждениях Вологодской области не хватает 264 педиатров

558 должностей педиатров в медучреждениях Вологодской области обслуживают 335 врачей. Проблему нехватки медицинских кадров обсудили накануне представители власти и общественности на втором форуме прокуратуры Вологодской области.

Одна из основных проблемы в сфере детского здравоохранения - недостаточная укомплектованность учреждений здравоохранения области педиатрами и детскими врачами-специалистами. Это ведет к снижению доступности медицинской помощи для детей.

«Так, из 599 штатных должностей врачей-педиатров по области занято лишь 558, и при этом число физических лиц на должностях врачей-педиатров составляет лишь 335 человек. В связи со сложной кадровой ситуацией на многих участках медицинскую помощь детскому населению вместо врачей-педиатров оказывают фельдшеры, что не может не сказаться на качестве медицинских услуг. Фактически это означает перегруженность врачей-педиатров, обслуживание ими одновременно нескольких педиатрических участков. Отсюда многочасовые очереди в детских поликлиниках и длительное ожидание посещения врачом ребенка на дому», - заявила на форуме исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Вологодской области Анна Лемешева.

Один за всех

Также сложно обстоит ситуация с детскими врачами-специалистами. Например, 4,75 штатных единицы детского онколога укомплектовано лишь одним человеком. Из 13 штатных должностей детских урологов-андрологов укомплектовано 12, но на эти 12 ставок работают всего два человека на всю область.

В области катастрофически не хватает врачей-ортодонтов. Детям, пришедшим на прием в октябре 2017 года, выдают талон на следующий визит аж в 2020 году.

Прокуратура считает, что причина этому - непринятие мер по привлечению кадров департаментом здравоохранения Вологодской области.

«Органами прокуратуры вскрыты многочисленные нарушения законодательства о диспансеризации и педиатрических осмотров несовершеннолетних. Полнота учета детей, подлежащих диспансеризации, медицинскими организациями не обеспечивается. Осмотры детей зачастую проводятся специалистами, не прошедшими специального обучения, в связи с дефицитом на селе врачей специалистов. В ряде случаев ими вообще дети не осматриваются. Департаментом здравоохранения области ослаблен контроль качества оказываемой медицинской помощи», - прокомментировала ситуацию Анна Лемешева.

На форуме присутствовал заместитель начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков. Он отметил, что какой-то революции с кадрами в сфере здравоохранения нашего региона не сделать и решить проблему можно будет только к 2020 году.

«Тот дефицит, который сформировался сегодня за долгий период, особенно 90-х годов, привел к тому, что узких специалистов не хватает. Не хватает и участковых, не хватает и врачей-лаборантов и ряда других узких специальностей, которые на самом деле нужны здравоохранению. В 2012 году, вы все знаете, вернулась государственная программа, система здравоохранения она ушла с уровня муниципалитетов. В 2012 году была принята и разработана программа кадров отрасли здравоохранения. Период действия, сами понимаете, всего лишь пять лет. Обучение в высшем учебном заведении шесть. По основам стандартов еще два года интернатуры и ординатуры. На сегодня 850 выпускников школ учатся в высших учебных заведениях (ред. - имеются в виду студенты-целевики, получающие медобразование). Это один из неплохих результатов, которые мы имеем на сегодняшний день. Если при поддержке министерства образования и здравоохранения нам не будут уменьшать объемы для целевиков, то мы только к 2020 году выходим на тот самый крест, который решит проблему дефицита кадров Вологодской области», - сказал Сергей Павлович.

Он также уточнил, что в сельскую местность врачей привлекают на работу на условиях софинансирования денежной поддержкой. Это так называемые «подъемные» в виде 1 млн рублей. В городе «подъемных» нет, поэтому Вологде и Череповцу, к примеру, остается надеяться только на тех выпускников, кто закончит ВУЗ и приедет работать года через три.

«Более 90% наших целевиков возвращаются на работу. Если дефицит кадров был более 850, то сейчас он около 600», - заключил Сергей Бутаков.

Электронная запись? Не слышали

С дефицитом кадров напрямую связан вопрос очередей в медицинских учреждениях. Чтобы решить эту проблему, департамент здравоохранения планирует увеличить процент талонов на электронную очередь. Отметим, что на сложности с записью онлайн вологжане жалуются уже много лет, и почему проблема не решается, не понятно. К некоторым специалистам электронной записи нет совсем, к другим талонов онлайн выкладывается настолько мало, что их катастрофически не хватает.

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области справедливо отметила, что причина возникновения очередей кроется не только в кадрах.

«Здесь проблемы в том числе и управленческие. Вот я была в поликлиниках, где выстроена система, и родители не ждут этих талонов. То есть это и терапевты, которые записывают в ожидание и отзваниваются родителям, это и наличие электронной очереди, это и функционирование инфоматов. Вот там проблем нет. Там, где управленческие функции не включают, не хотят включиться и организовать этот процесс, возникают проблемы. Зачастую многие вопросы решаются на управленческом уровне», - прокомментировала Ольга Смирнова.

Она посоветовала посмотреть департаменту здравоохранения Вологодской области опыт лучших поликлиник России, и попробовать применить их решения в этой сфере.