Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

Наталья Рюмина

Новый полигон в Пасынково под Вологдой начал принимать отходы. Однако тарифы на сбор мусора планируют поднять снова.

30-летний «юбилей»

Полигон в Пасынково будет принимать отсортированный мусор из Вологды и ближайших районов – Вологодского, Грязовецкого и Сокольского. Как заверили в администрации Вологды, благодаря его запуску решится проблема безопасного размещения твердых коммунальных отходов.

Напомним, что полигон должны были сдать в эксплуатацию весной 2015 года, однако сроки несколько раз переносились. Речь идет о первой очереди полигона.

- На площади в 60 га можно разместить 800 тысяч тонн мусора. Объемы полигона рассчитаны на захоронение 3 миллионов тонн мусора. В комплекс входят пункт весового контроля, котельная и административно-хозяйственная зона, пожарные водоемы, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас для приема отходов отведено 8 гектаров. Когда эта площадь будет заполнена, планируется открытие второй, а затем и третьей.

- Отходы утрамбовываются бульдозерами и катком. По всей территории полигона проложена система сбора стоков, которые попадают в очистные сооружения. Очищенная дистиллированная вода сбрасывается в ручей реки Лихтошь. Новый полигон должен предотвратить появление несанкционированных свалок не только в Вологде, но и соседних районах. На данный момент загруженность объекта составляет 20%,- сообщает пресс-служба администрации города.

Геннадий Тряничев утверждает, что полигон работает не в полную силу из-за недобросовестных перевозчиков и организаций:

- Это связано это с тем, что некоторые перевозчики или недобросовестные юридические лица вывозят отходы в неизвестном направлении, а в итоге растут несанкционированные свалки и так называемые «полигоны» в районах области.

Геннадий Тряничев показывает схему первой очереди полигона.

Напомним, что АО «Вторреусурсы» пыталось продлить через суд сроки строительства и ввода в эксплуатацию полигона на 18 лет. Но суд в иске компании отказал.

«По вводным показателям концессионного соглашения мы его должны были раньше построить. Теперь город будет с нас взыскивать штрафные санкции в виде процентов. По другим очередям вопрос штрафов пока не решен», - пояснил Newsvo Геннадий Тряничев.

Чтобы развеять слухи о том, что полигон не достроен, Геннадий Тряничев накануне пригласил представителей управляющих компаний и журналистов в Пасынково.

«Полигон твердых отходов в Пасынково начал проектироваться еще в 1987 году. Скоро 30 лет, юбилей этому полигону. Его строили за счет федеральных средств, областных и других фондов. Но, к сожалению, результата это не принесло. В 2011 году администрация города Вологды заключила концессионное соглашение на строительство этого полигона и в 2016 году первая очередь полигона была введена в эксплуатацию (ред. – речь идет о разрешении на эксплуатацию)», - говорит директор АО «Вторресурсы» Геннадий Тряничев.

Тарифы вырастут

Геннадий Тряничев говорит, что при строительстве полигона были учтены все самые современные требования и нормы и что всего три города сумели построить свалки по необходимым стандартам – кроме Вологды, это Москва и Сочи.

Полигон занимает 64 гектара. Как заверил Геннадий Тряничев, здесь есть все необходимые очистные сооружения, хорошая подъездная дорога, котельная и многое другое. Общая стоимость нового полигона – 734 миллиона рублей. Сюда можно будет возить отходы 5,4 и 3 класса опасности. Изначально планировалось, что Пасынково будет принимать отходы, которые уже прошли сортировку на мусороперерабатывающем заводе на Мудрова. Такие условия были прописаны в концессионном соглашении. Однако сейчас полигон в Пасынково принимает и неотсортированные отходы.

«В мае этого года мы получили лицензию на полигон и получили лицензию на сортировочный завод. Стоимость приема отходов в Пасынково несколько отличается от стоимости приема на других полигонах, где таких затрат не было понесено, это была свалка в чистом поле. Сегодня эти все свалки представляют из себя просто кучу мусора. Это нас очень заботит, так как предприятие несет убытки, как я уже сказал, средства, вложенные в полигон, немалые, и возвращать эти средства можно исключительно приемом мусора», - комментирует Геннадий Тряничев.

Естественный вопрос, который возник у людей – это рост стоимости услуг по вывозу мусора. По словам Тряничева, ожидается повышение тарифов на вывоз мусора – это, по его словам, связано с затратами на строительство полигона и новыми экологическими нормами, которые предполагают строгий регламент по утилизации отходов.

Геннадий Тряничев пояснил, что учет отходов сейчас ведется в тоннах (раньше велся в кубах):

- Это и ведет к подорожанию. Это реальная стоимость, в отличие от тарифов, которые исчислялись кубами.

Также в 2018 году в Вологде должен появиться единый региональный оператор, который будет заниматься организацией сбора и вывоза мусора. Перевозчики в этом случае не пострадают, так как оператор будет заниматься только организацией, и монополии на вывоз мусора не предвидится.

«Мы прогнозируем после появления регионального оператора увеличение стоимости услуг по вывозу мусора с 2,40 рублей до 2,80. С учетом утилизации, переработки. Единый оператор организует всю работу в части того региона, который он выбирает. Тариф для регионального оператора, он будет усреднен с учетом всех расположенных объектов в зоне влияния регионального оператора. С точки зрения финансовой об этом можно говорить после появления территориальной схемы», - прокомментировал цены Геннадий Тряничев, пояснив, что снизить тариф возможно только за счет объемов отходов. - Пока полигон загружен лишь на 20%.

Отметим, что в опросе, который размещен в группе ОАО «Вторресурсы» ВКонтакте, жителей спрашивают о готовности доплачивать 70 копеек с кв.м.

По словам и. о. мэра Вологды Сергея Воропанов, введение закона по единому оператору планируется с 1 января 2018 года.

- Понятно, что порядок наладить надо. К нам поступает много обращений по несанкционированным свалкам. Нам приходится закладывать деньги из бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок. Конечно, хотелось бы навести порядок. Но вопрос увеличения тарифа он будет болезненный для жителей нашего города. Здесь надо очень аккуратно, очень внимательно подходить к тарифоообразованию, - сказал он. - Например, делать подорожание постепенным.

Напомним, осенью 2015 года вологодское УФАС признало тариф «Вторресурсов» на утилизацию твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы необоснованными. Это, по мнению УФАС, привело к повышению тарифов для жителей. В отношении Геннадия Тряничева было заведено уголовное дело.

Добавим, что некоторые жители высказывают сомнения в отношении экологичности полигона: