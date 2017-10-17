Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги

17.10.2017 [Общество]

Президент России Владимир Путин считает, что нужно рассмотреть вопрос о софинансировании гражданами медицинских услуг, сообщают «Ведомости».

Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла. Как рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян.

Однако, как отмечает Кузьминов, у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги. Он считает, что для тех, кто платить не может, должны быть программы, дополнительно финансируемые государством.

Директор НИФИ Минфина Владимир Назаров указывает, что для введения софинансирования большого перечня услуг есть два препятствия: статья в Конституции и отсутствие конкретных госгарантий, что бесплатно, и непонятно, что софинансировать.

Правительство обсуждает возможность обязать самозанятых граждан, не зарегистрированных официально как безработные и не платящих никаких взносов в систему ОМС, платить фиксированную сумму за медицинскую помощь, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин. А попытки софинансирования уже были, напоминает он: Минздрав в нескольких регионах экспериментировал с системой ОМС+, когда за те виды услуг, которых нет в ОМС, предлагалось доплатить по более низкой цене, чем если бы услуги покупались, – эксперимент провалился.

Добавим, что сейчас средств, выделяемых на медицинское обслуживание населения по системе ОМС, не хватает. В Вологодской области наблюдается нехватка финансирования высокотехнологичной медпомощи. В частности, квоты, выделенные поликлиникам на 2017 год на МРТ, уже закончились.

Тэги: здравоохранение
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