Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

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Жители Череповецкого района продолжают активно выступать против строительства ЦБК в Рощино. Власти утверждают, что до конца этот вопрос еще не решен, но кое-какие документы говорят об обратном.

Официально

В прошлом году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что строительство ЦБК начнется в конце 2017 года.

Местные жители уже не первый год обеспокоены темой строительства ЦБК. Экологическая обстановка в Череповецком районе и так оставляет желать лучшего. Почти год о строительстве завода ничего не сообщалось. Эта тема как будто выпала из поля зрения общественности и власти.

Но недавно, после долгого затишья, среди жителей Суды и Череповца появился слух, что к месту строительства завода ведут железнодорожные пути и газопровод.

В компании «Свеза», которая занимается этим проектом, отказались что-либо пояснить по данному вопросу, сославшись на то, что они эту тему вообще не комментируют.

«На данный момент никакие работы по строительству целлюлозного завода не планируются и не ведутся. Продолжается всесторонняя экономическая, финансовая, социальная и экологическая экспертиза проекта. Только по ее окончанию будет принято решение о дальнейшей судьбе данного проекта . О каких-то конкретных сроках пока говорить рано», - такую информацию предоставил в ответ на запрос Newsvo департамент экономического развития Вологодской области.

Несмотря на то, что дальнейшая судьба проекта не ясна, нашлись свежие документы, которые говорят о том, что со строительством ЦБК все уже давно понятно. Так, например, все лето активно решается вопрос проекта подъезда к будущему комбинату.

На самом деле

Так, 14 августа этого года правительством области были внесены изменения в региональное постановление от 12 мая 2009 года №750 «Об утверждении схемы территориального планирования Вологодской области».

В схеме территориального планирования в подразделе 5.2 "Реконструкция и строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" появился 54 пункт, в котором описан объект, который планируется разместить в Череповецком районе Вологодской области. Это «Подъезд к Инвестиционной площадке промышленно-производственного типа». Последовательность выполнения мероприятий – «первая очередь».

21 сентября также появился акт государственной историко-культурной экспертизы №116Э-17. В документе содержатся результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории строительства подъезда к «инвестиционной площадке промышленно-производственного типа» в Череповецком районе. Экспертиза была проведена в Казани с 7 по 21 сентября. Судя по описанию местоположения объекта – это как раз та территория, которая ведет к будущему заводу.

Данная экспертиза должна была определить наличие или отсутствие объектов культурного наследия по проекту строительства подъезда. Экспертиза дала положительное заключение – памятников на будущей стройплощадке не нашли.

Интересно, что о проработке этой документации никто официально не заявлял. Так, например, заместитель главы Череповецкого района Илья Матросов на днях, принимая вопросы от местных жителей в режиме «online», заявил, что окончательное решение о строительстве завода еще не принято и идет только «проработка» этого вопроса.

Напомним, что информация о строительстве целлюлозно-бумажного производства на берегу Рыбинского водохранилища появилась несколько лет назад.

Земли, на которых планируется построить ЦБК, были переведены из категории защитных лесов в категорию зон производственных объектов 4-5 класса опасности, не оказывающих вредного воздействия и совместимых с функциональным назначением защитных лесов и рыбоохранных зон. Против строительства целлюлозно-бумажного комбината активно выступает общественность, была даже проведена независимая экспертиза о том, какой вред окружающей среде может нанести ЦБК. Однако правительство области видит в инвестиционной площадке только плюсы – новые рабочие места (всего 400) и дополнительные отчисления в виде налогов в бюджет региона.