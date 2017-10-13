Компания «ИнтелДом» получила штраф 500 000 рублей за взятку замначальнику ВИПЭ ФСИН

Суд оштрафовал компанию «ИнтелДом» за взятку заместителю начальника Вологодского института права и экономики.

Руководитель фирмы пытался заключить государственный контракт с ВИПЭ ФСИН. Он передал заместителю начальника института взятку в размере 8 000 рублей. Благодаря этому денежному вознаграждению организация надеялась стать победителем аукциона на выполнение услуг по вывозу и сдаче несортированных пищевых отходов

«По выявленному факту незаконного вознаграждения в интересах юридического лица прокуратура города Вологды вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «ИнтелДом» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи по судебному участку № 13 Вологодской области организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей», - сообщают в прокуратуре области.

В отношении замначальника ВИПЭ уголовное дело направлено в суд и находится на рассмотрении. Напомним, что, по версии следствия, в 2014-2015 гг. он также получал взятки при заключении контрактов на выполнение работ и оказание услуг для образовательной организации, в том числе, при проведении капитального ремонта, поставке мебели, а также технологического оборудования для столовой. Общий размер этих взяток составил 528 тысяч рублей.