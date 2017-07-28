В Вологде прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя, дававшего взятки замначальнику ВИПЭ

28.07.2017 [Общество]

В Вологде уже больше года расследуют взятки в  Вологодском институте права и экономики ФСИН России. Напомним, с декабря 2014 года по апрель 2016 года замначальника ВИПЭ ФСИН России ежемесячно получал взятку (всего  около 490  тысяч рублей) от вологодского предпринимателя за возможность установки и функционирования на территории института вендинговых торговых автоматов

Как сообщает региональное управление следственного комитета, предприниматель признан виновным в совершении 10 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере) и частью 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество). С учетом данных о личности подсудимого, его раскаяния, явки с повинной и активной помощи следствию, а также истечением сроков давности по ряду преступных эпизодов, уголовное дело прекращено судом за деятельным раскаянием.

В отношении замначальника ВИПЭ уголовное дело также направлено в суд и находится на рассмотрении. Напомним, что, по версии следствия, в  2014-2015 гг. он также получал взятки при заключении контрактов на выполнение работ и оказание услуг для образовательной организации, в том числе, при проведении капитального ремонта, поставке мебели, а также технологического оборудования для столовой. Общий размер этих взяток составил 528 тысяч рублей.

В настоящий момент заместитель начальника ВИПЭ обвиняется в совершении 15 коррупционных преступлений, предусмотренных различными пунктами статьи 190 УК РФ (Получение взятки…).

Тэги: ВИПЭ, взятки
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