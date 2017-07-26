Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области

Банк ВТБ направил в Следственный комитет жалобу на правительство Вологодской области, обвинив чиновников в уклонении от исполнения государственных гарантий, пишет РБК.

В период с 2009 по 2011 годы правительство области под обязательства перед банками предоставило вышеназванных организациям госгарантии на общую сумму, превышающую 1,5 млрд руб. В итоге все это "вылилось" в Речь идёт о госгарантиях, выданных нескольким организациям (в том числе ПСПК «Кубена», ООО «Вологодский центр птицеводства», ОАО Птицефабрика «Шекснинская», ЗАО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», ООО «Стройнефтегаз»).период с 2009 по 2011 годы правительство области под обязательства перед банками предоставило вышеназванных организациям госгарантии на общую сумму, превышающую 1,5 млрд руб. В итоге все это "вылилось" в банкротство агрохолдинга ОГО . Среди банков, выдававших займы, были Сбербанк и ВТБ.

Напомним, по уголовному делу, связанному с этой историей, на три года лишения свободы был осуждён бывший начальник департамента финансов Вологодской области Сергей Тугарин, однако после кассационной жалобы обвинительный приговор был отменен. Сергея Тугарина оправдали на основании того, что он не мог единолично принимать такие решения, как выделение государственных гарантий из областного бюджета. При этом он советовался с областным правительством и губернатором области (в то время им был Вячеслав Позгалев). А решения о госгарантиях утверждали депутаты законодательного собрания области.

Однако в итоге ответственности за выдачу госгарантий фирмам, которые не имели на них права, так никто и не понес. А банки до сих пор не могут получить обратно свои деньги.



Как выяснил РБК, у банка ВТБ по кредитам, выданным с сентября 2009 года по апрель 2011 года группе предприятий «Вологодского центра птицеводства», в который входят ЗАО «Малечкино», ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Ермаково», а также ООО «Вологодский центр птицеводства», возникла просроченная задолженность на сумму, равную приблизительно 750 млн рублей.



К ЗАО «Малечкино», у которого в июле 2013 года сформировалась задолженность около 265 млн руб., а также к бенефициару группы предприятий «Вологодского центра птицеводства» Вячеславу Пашину ВТБ уже подал иск о взыскании задолженности по кредитному соглашению и обращении взыскания на заложенное имущество. Сейчас и ЗАО «Малечкино», и его владелец находятся в процессе банкротства.



Сложнее обстоят дела с тремя оставшимися компаниями (ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Ермаково» и ООО «Вологодский центр птицеводства»), просрочка которых по кредитам возникла в октябре 2013 года, а общая задолженность составляет около 485 млн руб. Эти кредиты были обеспечены государственной гарантией правительства Вологодской области.



Напомним, поскольку исполнять свои обязательства перед банками правительство области не спешило, ВТБ в 2015 году подал иски в арбитражный суд. Суд принял решение о взыскании с Вологодской области 170 млн руб. гарантийного обеспечения по госгарантии № 1 от 14.04.2011 г., а также 200 тыс. рублей в возмещение расходов по госпошлине ООО «Вологодский центр птицеводства» и о таком же взыскании (задолженность + пошлина) 150,2 млн руб. с Вологодской области по гарантии за ЗАО «Вологодская птицефабрика».



Банку ВТБ (ПАО) были выданы исполнительные листы, которые были предъявлены к исполнению в департамент финансов Вологодской области 8 августа 2016 г. Срок исполнения по исполнительным листам — 3 месяца — давно прошёл, однако деньги банку так и не вернули.



Аналогичная ситуация сложилась с исполнением ещё одного решения областного Арбитража от 8 сентября 2016 г. об удовлетворении иска Банка ВТБ (ПАО) о взыскании с Вологодской области 150 млн рублей гарантийного обеспечения по госгарантии № 11 от 30.09.2009 г., а также 200 тыс. рублей в возмещение расходов по госпошлине по гарантии ОАО «Птицефабрика «Ермаково».



Таким образом, не исполнены судебные акты на общую сумму 470 млн рублей. В пресс-службе банка РБК подтвердили факт обращения по этому поводу в Следственный комитет.