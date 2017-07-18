В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима

18.07.2017 [Общество]

В Вологде вынесен приговор в отношении 42-летнего Евгения Новикова. Его обвиняли в шести фактах получения взятки и одном факте злоупотребления должностными полномочиями. Напомним, все эти преступления он совершил, будучи главным врачом поликлиники № 4, ущерб бюджету превысил 21 млн рублей. Дело рассматривалось в Вологодском городском суде больше года.

Судом установлено, что на протяжении 2012-2015 г.г. главный врач поликлиники № 4 получал взятки от подчиненных ему работников за общее покровительство и попустительство по службе. Так, шести сотрудникам поликлиники повысили зарплату за счет премиальных и стимулирующих выплат, однако главный врач обязал их передавать сумму прибавки ему. Некоторым из них премия увеличивалась на суммы, равные «доле» главврача. Например, одна из административных работниц поликлиники была вынуждена передавать руководителю по 20 тысяч рублей наличными или безналичным платежом на банковскую карту. Как сообщает следственный комитет, сумма переданных Новикову медиками взяток за эти годы составила более 1,2 млн рублей.

Кроме того, Новиков, злоупотребляя должностными полномочиями, направлял на работу подчиненных ему врачей-специалистов в клинику ООО "Авиценна" на Воркутинской,16, руководителем которой являлась его супруга, а сам Новиков был одним из учредителей. При этом оплата работы врачей осуществлялась за счет средств бюджетного учреждения. Т.е. бюджетные деньги использовались на то, чтобы врачи вели платный прием пациентов в частной клинике в свое рабочее время по основному месту работы. А в это время пациенты поликлиники № 4 не могли попасть на прием к нужным им специалистам.

Более того, исследования анализов, которые сдавали пациенты "Авиценны", проводились в лаборатории поликлиники № 4, а также направлялись в еще два бюджетных учреждения здравоохранения под видом взятых у пациентов поликлиники.

- Врачи Вологодской городской поликлиники №4 по его указанию вели прием в ООО «Авиценна» в свои рабочие часы, а оплата их труда осуществлялась также за счет средств поликлиники, как и оплата сверхурочных часов работникам лаборатории поликлиники за проведение исследований анализов для ООО «Авиценна», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Общий ущерб в результате этих преступных действий превысил 21 миллион рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей и с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, учреждениях здравоохранения, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года, - сообщает областная прокуратура.

Кроме того, приговором суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с подсудимого суммы причиненного материального ущерба в полном объеме.

Напомним, что во время следствия был наложен арест на имущество Новикова: несколько квартир, недостроенный дом в поселке Емельяново под Вологдой, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: коррупция, здравоохранение
Сюжет: коррупция в поликлинике № 4
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