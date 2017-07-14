Жителям Великого Устюга предлагают пройти медобследование во время празднования Дня города

14.07.2017 [Общество]

В Великом Устюге во время празднования Дня города заработает «Городок здоровья».  22 июля с 9 до 14 часов в Красном переулке (от кафе «Золотая рыбка» до Набережной) будут вести прием специалисты медицинских организаций Вологодской области: терапевт, онколог, дерматолог, инфекционист и ортопед.

Как именно будет происходить прием на улице, не поясняется, однако сайт администрации Великоустюгского района сообщает о традиционных процедурах, некоторые из которых можно провести дома (например, узнать рост и вес):

- Жителей и гостей города Великий Устюг ждет целый ряд бесплатных медицинских обследований и консультаций по различным вопросам. Всем желающим могут измерить артериальное давление, рост, вес, определить индекс массы тела, дать консультации по нормализации артериального давления и веса, провести диагностику плоскостопия.

Специалисты областного Центра по профилактике инфекционных заболеваний проведут тестирование всех желающих на ВИЧ-инфекцию, также будут проводиться экспресс-анализы по определению уровня сахара в крови и содержанию холестерина.

- Также в программе «Городка здоровья» запланированы интересные конкурсы для детей и их родителей, - отмечают в районной администрации.

Тэги: здравоохранение
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