Жителям Великого Устюга предлагают пройти медобследование во время празднования Дня города

В Великом Устюге во время празднования Дня города заработает «Городок здоровья». 22 июля с 9 до 14 часов в Красном переулке (от кафе «Золотая рыбка» до Набережной) будут вести прием специалисты медицинских организаций Вологодской области: терапевт, онколог, дерматолог, инфекционист и ортопед.

Как именно будет происходить прием на улице, не поясняется, однако сайт администрации Великоустюгского района сообщает о традиционных процедурах, некоторые из которых можно провести дома (например, узнать рост и вес):

- Жителей и гостей города Великий Устюг ждет целый ряд бесплатных медицинских обследований и консультаций по различным вопросам. Всем желающим могут измерить артериальное давление, рост, вес, определить индекс массы тела, дать консультации по нормализации артериального давления и веса, провести диагностику плоскостопия.

Специалисты областного Центра по профилактике инфекционных заболеваний проведут тестирование всех желающих на ВИЧ-инфекцию, также будут проводиться экспресс-анализы по определению уровня сахара в крови и содержанию холестерина.