Организаторов игорных заведений под вывеской биржи в Череповце приговорили к условным срокам

06.07.2017 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор трем жителям города, организовавшим работу игорных заведений под вывеской биржи.

Напомним, что в период с декабря 2014 по сентябрь 2015 года жители г. Череповца –  46-летний и 43-летний мужчина, а также 31-летняя женщина, –  незаконно организовали и проводили азартные игры. Они зарегистрировали ООО «СтартЛайн» – организацию по управлению финансово-промышленными группами. Подсудимые приобрели компьютеры, на которые были установлены специальные программы для проведения азартных игр. Стараясь придать видимость законной деятельности, на игровых заведениях организаторы поместили вывески с названием «Биржа».

Следователи с участием специалистов тщательно исследовали более 150 единиц техники, доподлинно установив механизм проведения азартных игр. СУ СК РФ по Вологодской области были собраны значительные  доказательства преступных связей между подсудимыми.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение, по существу которого двое из них высказаться отказались, а один свою вину не признал.

В результате суд признал создателей «Биржи» виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей каждому, а женщине – 2 года лишения свободы условно.

Тэги: игорный бизнес
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