«Экзотическая страна – Бангладеш»: в Череповце открылась выставка бенгальского художника

05.07.2017 [Культура]
«Экзотическая страна – Бангладеш»: в Череповце открылась выставка бенгальского художника

Накануне в Череповце в выставочном зале на Юблилейной,36 открылась выставка работ бенгальского художника Шадива Соурава Чоудхури. Экспозиция называется «Экзотическая страна – Бангладеш». В нее вошли более 20 работ художника.

- В его картинах – цивилизация Индии, Египта, Банглатеш. Все работы выполнены в графической технике – офорт. Сначала рисунок наносится на бумагу, затем с помощью копировальной бумаги переносится на каменную или металлическую доску. Процарапывается, а потом заливается кислотой. Рисунок шлифуется. Затем наносится краска и делается отпечаток на бумаге,- рассказали в Череповецком музейном объединении.

Работы Соурава Чоудхури уже принимали участие в различных международных выставках, как в своей стране, так и за ее пределами.

В России экспозиция приехала впервые по приглашению Сергея Радюк, члена Союза художников России, президента творческого объединения «Солнечный квадрат».

Выставка «Экзотическая страна – Бангладеш» будет работать до 28 июля.

Тэги: выставки, картины
Фото череповецкого музейного объединения
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