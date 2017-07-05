«Экзотическая страна – Бангладеш»: в Череповце открылась выставка бенгальского художника

Накануне в Череповце в выставочном зале на Юблилейной,36 открылась выставка работ бенгальского художника Шадива Соурава Чоудхури. Экспозиция называется «Экзотическая страна – Бангладеш». В нее вошли более 20 работ художника.

- В его картинах – цивилизация Индии, Египта, Банглатеш. Все работы выполнены в графической технике – офорт. Сначала рисунок наносится на бумагу, затем с помощью копировальной бумаги переносится на каменную или металлическую доску. Процарапывается, а потом заливается кислотой. Рисунок шлифуется. Затем наносится краска и делается отпечаток на бумаге,- рассказали в Череповецком музейном объединении.

Работы Соурава Чоудхури уже принимали участие в различных международных выставках, как в своей стране, так и за ее пределами.

В России экспозиция приехала впервые по приглашению Сергея Радюк, члена Союза художников России, президента творческого объединения «Солнечный квадрат».

Выставка «Экзотическая страна – Бангладеш» будет работать до 28 июля.