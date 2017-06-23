Правильно удалить клеща и избежать опасных заболеваний – энцефалит, боррелиоз – помогут в частном травмпункте клиника «Вита»

23.06.2017 [Новости компаний]
Правильно удалить клеща и избежать опасных заболеваний – энцефалит, боррелиоз – помогут в частном травмпункте клиника «Вита»

В Вологодской области по-прежнему высока вероятность заразиться клещевой инфекцией. С начала сезона клещи укусили 7588 человек, согласно данным Роспотребнадзора. При обнаружении на теле насекомого нужно как можно скорее его удалить. И доверить эту манипуляцию нужно опытным специалистам.

В частном травмпункте клиники «Вита» оказывают комплексную медицинскую помощь укушенным клещами. Обученный персонал производит асептическое удаление клеща, которого затем можно проверить на опасные инфекции (энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз). Сделать это можно в любом из филиалов клиники «Вита». Результат исследования готовится всего один день. А система менеджмена качества подтверждена сертификатом ISO 15189.

Напомним, что первую помощь от возможной инфекции во время укуса оказывает врач-инфекционист Елена Владимировна Скудная, специалист с солидным стажем работы. Врач-инфекционист проводит профилактику опасных клещевых инфекций и использованием лекарственных средств. Также возможно формирование тактики наблюдения за пациентом после укуса клеща в течение инкубационного периода.

Врач инфекционист принимает прямо в частном травмпункте по адресу: Вологда, Ярославская, 23, клиника «Вита». Запишитесь на прием к специалисту по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита»: www.vitaclinica.ru

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста

Тэги: Вита
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