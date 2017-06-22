Жители Вологды проголосовали за парк на улице Фрязиновской и против многоэтажной застройки в городе

Вологжане единогласно проголосовали за перевод территории парка на улице Фрязиновской из зоны многоэтажной застройки в зеленые зоны города. Публичные слушания по поводу изменений в правила землепользования и застройки областной столицы состоялись накануне в актовом зале ГДК. Их участниками стали более 300 человек. Некоторые вопросы жителям пришлось отстаивать "с боем".

Всего в повестке слушаний было 16 вопросов. Кроме парка на Фрязиновской, изменения, вносимые в правила застройки и землепользования (ПЗЗ), должны коснуться, например, зеленой зоны на улице Профсоюзной в Лосте, перевод в зону многоэтажной застройки участков в районе улицы Ленинградской, этажности строительства в различных районах города. Ознакомиться с предлагаемыми поправками подробнее можно на сайте городской администрации.

Комиссия публичных слушаний. В середине - Александр Борисовский и Антон Аникин.

Слушания начались с того, что исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства Александр Борисовский решил обговорить их регламент. Поскольку все рассматриваемые вопросы администрация города объединила в один проект изменений ПЗЗ, голосовать за них он предложил разом. Т.е. в таком варианте вологжане не могли проголосовать за какие-то пункты "за", а за другие - "против". Участников слушаний это, разумеется, не устроило: они предложили голосовать за каждый вопрос отдельно и вопросы задавать после оглашения каждого из них. Представитель администрации города пытался "отвоевать" голосование "одним пакетом":

- Я прошу обратить внимание на один очень важный момент: сегодня на публичные слушания вынесен не один вопрос, не только парк на Фрязиновской. Если вы посмотрите на эту карту, там 16 пунктов указано. Кроме этого, может очень серьезно измениться этажность нашего города, он реально возьмет и подрастет. Это разные вопросы, и я прошу вас в регламенте проголосовать за то, чтобы мы голосовали за каждый вопрос отдельно, это очень важно. Я прошу, поскольку не хочу, чтобы у нас получилась «сделка с дьяволом»: вы голосуете за парк, а в результате у нас уничтожается город, - отметила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова. - Я предлагаю проголосовать за оглашенный председателем регламент. Мы будем учитывать мнение, подсчет голосов будет, я объявляю голосование, - настаивал на своем Александр Борисовский.

Однако большинство участников слушаний проголосовало против предложенного председателем регламента.

- По каждому вопросу предложение голосовать отдельно? И далее мы будем голосовать вместе за все вопросы? (из зала: «Нет!»). Но мы по-другому поступить не можем, у нас есть положение! – возражал Александр Борисовский.

Спор продолжился.

В итоге первым на голосование все же вынесли проект в целом, а затем предложили проголосовать за каждый его пункт в отдельности. Докладчик, заместитель начальника департамента градостроительства Антон Аникин, зачитав все 16 пунктов разом, начал отвечать на вопросы. Так, например, вологжанин Рафаил Михайлович поинтересовался, будет ли действовать выданное ему разрешение на строительство малоэтажного дома на улице Республиканской, если на этой территории будут строить многоэтажки. Его успокоили, что будет. Представительница жителей улицы Народной спросила, будут ли сносить их частные дома после перевода территории в зону многоэтажного строительства. Антон Аникин заверил пенсионерку, что не будут.

- Я очень надеюсь, что сейчас мы проголосуем за Фрязиновский парк, а также, что вы сейчас проголосуете против вот этого первого пункта, который гласит конкретно об изменении этажности. Вы все, наверное, поняли, что изменять этажность нельзя, потому что здесь, несмотря на то, что нам объясняют, что это якобы обусловлено изменениями в федеральном законодательстве, идет абсолютная подмена понятий. Где нужно, мы изменяем законодательство, где не нужно, мы не изменяем. Как можно голосовать за увеличение этажности, если мы четко понимаем, что район улицы Гагарина, например, Ленинградской, огромнейший район уже сейчас застроен большим количеством зданий. Он перегружен, и это абсолютно четко понятно, - отметил Евгений Доможиров.

После вопросов и выступлений, несмотря на протесты участников слушаний, началось голосование за весь проект в целом (за все 16 вопросов вместе). И хотя визуально рук против проекта было больше, результат вологжан неприятно удивил.

- В голосовании приняли участие 247 человек, «за» проголосовало 102, против проголосовало 94 человека, 51 человек воздержался, - огласил результаты Александр Борисовский.

Участники слушаний потребовали переголосования. Но провести его не разрешили.

Далее началось голосование по каждому вопросу отдельно. Так, в ходе слушаний, например, вологжане единогласно высказались за перевод территории парка на улице Фрязиновской из зоны многоэтажной застройки в зеленые зоны города (263 человека поддержали это решение). Жители также поддержали перевод в зеленую зону территории на улице Профсоюзной в Лосте и высказались против большинства вопросов, связанных с увеличением этажности застройки в разных районах города.

Стоит отметить, однако, что оглашения результатов слушаний в целом вологжанам добиться не удалось. Оглашались результаты каждого голосования по отдельности, их пообещали внести в итоговый протокол.