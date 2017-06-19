Сбербанк первым в России запустил подключение карт к Samsung Pay через мобильное приложение

19.06.2017 [Новости компаний]

Сбербанк Онлайн стал первым в России банковским приложением, где появилась возможность привязки карты к сервису Samsung Pay напрямую. Для подключения нужно перейти на экран карты в Сбербанк Онлайн, выбрать раздел «Добавить в Samsung Pay» и пройти несколько простых шагов. Сканировать карту или указывать её номер и другие данные при этом не потребуется.

«Для 25 миллионов наших клиентов приложение Сбербанк Онлайн стало привычным способом пользоваться банковскими сервисами. Возможность привязки карт к Samsung Pay органично дополняет функционал Сбербанк Онлайн и помогает клиентам сделать первый шаг к бесконтактным платежам», — рассказал Святослав Островский, руководитель Департамента «Банк XXI» Сбербанка.

«Пользователи Samsung Pay по достоинству оценили простоту мобильной оплаты товаров и услуг. Теперь же путь к новому сервису для клиентов Сбербанка стал еще проще – достаточно пары нажатий, чтобы подключить карту в мобильном банковском приложении», – рассказывает глава маркетинга Samsung Mobile в России Сейф Эль Хаким.

Клиенты Сбербанка – обладатели платёжных карт Visa – получили возможность подключиться к сервису Samsung Pay в апреле 2017 года. Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), а также Gear S3 classic | frontier.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

Установить мобильное приложение Сбербанк Онлайн для Android можно в Google Play.

Тэги: сбербанк
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