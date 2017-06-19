Бесплатная реабилитация в вологодском санатории "Новый источник"

Бесплатно получить реабилитацию в вологодском санатории «Новый источник» могут взрослые и дети из любого города России. Здравница работает в системе ОМС.

Если у вас есть заболевание по профилю из списка, то вы имеете право на курс бесплатной реабилитации продолжительностью 16-17 дней.

Вот список по профилям заболеваний для взрослых:

- после острого нарушения мозгового кровообращения; после перелома позвоночника; после нейрохирургическую операцию; после черепно-мозговой травмы; после операции на сердце и сосудах; после трансплантации сердца и легких; при заболевание сердечно-сосудистой системы; при заболеванием органов пищеварения; при заболевания нервной системы; при системных поражениях соединительных тканей, воспалительных артропатиях, спондилопатиях; при заболевании опорно-двигательной системы; при заболеваниях эндокринных желез; при заболеваниях мочеполовой системы; при расстройствах питания, нарушении обмена веществ.

Реабилитация для детей от 4 до 17 лет:

- медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы - медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем.

Если вы нашли свое заболевание в этом списке, то вы имеете право на бесплатную путевку в санаторий «Новый источник»

Для того, чтобы получить бесплатную путевку вам необходимо:

1. Получить консультацию о возможности реабилитации. Для этого направить в санаторий «Новый источник» свои документы по электронной почте novy-istochnik@yandex.ru или по факсу 8 (8172) 59-70-41

На комиссию необходимо предоставить выписку из амбулаторной карты (делает участковый врач) или выписной эпикриз из больницы.

Реабилитационная комиссия санатория рассмотрит ваши документы и в течение 3-х дней ответит вам о возможностях реабилитации. В случае задержки ответа звоните по телефону (8172) 59-70-40.

2. Получить НАПРАВЛЕНИЕ на реабилитацию.

Для этого с ответом из санатория идите в поликлинику по месту жительства к участковому или лечащему врачу. Лечащий врач должен выписать вам направление на реабилитацию в санаторий «Новый источник» в установленной форме. Если вы иногородний, то предварительно распечатайте необходимый документ. Форма для взрослого и ребенка здесь.

3. Согласовать дату заезда в санаторий. Согласовать дату госпитализации может ваш участковый или лечащийврач, или вы сами. Для этого нужно позвонить в санаторий «Новый источник» по телефону 8(8172) 70 64 18 с понедельника по пятницу с 11 до 13 часов. Строго в эти часы!

4. Приехать в санаторий «Новый источник» в назначенный для госпитализации день и час. Санаторий находится по адресу: 160548, Вологодская область, Вологодский район, пос. Новый источник. Доехать до санатория можно от автовокзала на автобусе. Здесь можно посмотреть расписание (ссылка). Автомобилем по трассе А – 114 (Вологда – Санкт-Петербург). 22 км от Вологды Поворот с трассы направо по указателю «Санаторий». для маломобильных групп населения в санатории можно заказать трансфер по телефону:8(817) 2 70 64 18 с понедельника по пятницу с 11 до 13 часов. Строго в эти часы! Или послать заявку с пожеланием по электронной почте novy-istochnik@yandex.ru или по факсу 8 (8172) 59-70-41. Пожалуйста, дождитесь ответа и убедитесь, что ваша заявка принята.

5. При госпитализации на стационарное отделение реабилитации санатория «Новый источник» вам необходимо иметь на руках оригиналы следующих медицинских документов:

НАПРАВЛЕНИЕ, которое вы получили в поликлинике. Это пункт 2 нашей инструкции.

выписка из медицинской карты или выписной эпикриз с указанием основного и сопутствующих заболеваний. Это то, что вы посылали в санаторий, см. пункт 1.

Клинический анализ крови и мочи (давностью до 1-2 мес.); Анализ крови на RW (до 2 мес.); Анализ крови на ВИЧ 1/2, гепатиты (до 2 мес.); Электрокардиограмма (до 1 мес.); Заключение рентгенографии органов грудной клетки или флюорографии (до 1 года); Для женщин необходимо представить заключение гинеколога; Справка МСЭ (при наличии); Свидетельство о рождении для детей; Данные обследования: рентгенограммы, ЯМРТ, КАТЭ, УЗИ, консультации специалистов; Паспорт (копии стр. с фото и пропиской); Полис ОМС (копии с 2-х сторон).

Внимание:

- все анализы и методы исследования должны быть на отдельных бланках с ясно различимыми и читаемыми текстами, штампами и печатями лечебного учреждения.

- если у вас нет результаты анализов и исследований, то для получения необходимых результатов имеется возможность пройти обследование на платной основе.

- госпитализация пациентов на бесплатной основе по системе ОМС имеет ряд существенных ограничений:

много противопоказаний;

размещение в двух местных палатах

реабилитация проводится только по одному основному заболеванию.

длительности лечения 16 - 17 дней. Если вы захотите продлить курс, то это можно будет сделать на платной основе.

Страховые медицинские организации, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

- Вологодский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» : 160000, г.Вологда, ул.Мира, 34.

- Филиал ООО «Росгосстрах-Медицина» в Вологодской области: 160000, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.32.

Более подробно о госпитализации в санаторий «Новый источник» - на сайте санатория. Там же можно скачать бланк направления. Если будут вопросы - звоните по телефону. 8 (8172) 70-64-18