В Вологде на базе областной детской больницы открыли медицинскую кафедру

В Вологде на базе областной детской больницы будут проходить подготовку молодые врачи. Там начала свою работу базовая медицинская кафедра Ярославского медицинского университета.

Как сообщает пресс-служба главы региона, кафедра будет обеспечивать практическую и теоретическую подготовку молодых врачей. В течение двух лет они смогут получать знания и нарабатывать опыт в медицинских организациях региона, что позволит им закрепиться в области.

- Открытие в Вологде базовой медицинской кафедры Ярославского государственного медицинского университета - еще одно звено последовательной и кропотливой работы по обеспечению здравоохранения области высококвалифицированными медицинскими кадрами. Если пять лет назад потребность в специалистах сферы здравоохранения составляла 800 человек, то благодаря реализации программы по привлечению кадров эта цифра снизилась до 450, -рассказал губернатор Олег Кувшинников. - Благодарим министерство здравоохранения и руководство Ярославского медицинского университета за поддержку нашей инициативы. Открытие кафедры позволит в среднесрочной перспективе решить кадровый вопрос в медицинских учреждениях Вологодчины.

Напомним, что в 2012 году в области была запущена программа по привлечению и поддержке медицинских кадров, благодаря которой в профильных медицинских вузах уже обучается около 800 студентов-вологжан.