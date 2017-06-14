В Вологде на базе областной детской больницы открыли медицинскую кафедру

14.06.2017 [Общество]
В Вологде на базе областной детской больницы открыли медицинскую кафедру

В Вологде на базе областной детской больницы будут проходить подготовку молодые врачи. Там начала свою работу базовая медицинская кафедра Ярославского медицинского университета.

Как сообщает пресс-служба главы региона, кафедра будет обеспечивать практическую и теоретическую подготовку молодых врачей. В течение двух лет они смогут получать знания и нарабатывать опыт в медицинских организациях региона, что позволит им закрепиться в области.

- Открытие в Вологде базовой медицинской кафедры Ярославского государственного медицинского университета - еще одно звено последовательной и кропотливой работы по обеспечению здравоохранения области высококвалифицированными медицинскими кадрами.  Если пять лет назад потребность в специалистах сферы здравоохранения составляла 800 человек, то благодаря реализации программы по привлечению кадров эта цифра снизилась до 450, -рассказал губернатор Олег Кувшинников. - Благодарим министерство здравоохранения и руководство Ярославского медицинского университета за поддержку нашей инициативы. Открытие кафедры позволит в среднесрочной перспективе решить кадровый вопрос в медицинских учреждениях Вологодчины.

Напомним, что в 2012 году в области была запущена программа по привлечению и поддержке медицинских кадров, благодаря которой в профильных медицинских вузах уже обучается около 800 студентов-вологжан.

- Новые образовательные стандарты являются более практико-ориентированными. Из 800 целевиков-вологжан более 300 обучаются по договорам в Ярославском государственном медицинском университете, – отметил его ректор Алексей Павлов. - Конечно, идеальный вариант – продолжение их практической подготовки здесь, на уровне области, в максимальной близости к медицинским организациям, которые направили своих студентов к нам. Именно поэтому было принято решение создать структурное подразделение нашего вуза на вологодской земле.

Тэги: здравоохранение, врачи
Фото с сайта областного правительства
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