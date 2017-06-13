Экс-начальника департамента лесного комплекса Вологодской области оштрафовали на 650 тыс. рублей за превышение полномочий

13.06.2017 [Происшествия]

Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника департамента лесного комплекса Вологодской области Владимира Сипягова. Он признан виновным в подстрекательстве к растрате и превышении должностных полномочий.

Суд установил, что в период с мая 2014 по  ноябрь 2015 года Сипягов, используя свое служебное положение, "совершил подстрекательство подчиненного ему сотрудника к растрате в свою пользу вверенного последнему тепловизора стоимостью 150 тыс. рублей". Ранее газета "Премьер" писала, что устройство для обнаружения очагов лесных пожаров во время проверки было обнаружено не в "Вологдалесхозе" или в каком-то из его филиалов, а  в кабинете у руководителя, по одной из версий,  вместо пожаров тепловизор использовали на… охоте. Однако подтвердить или опровергнуть этот факт на суде не удалось.

- В итоге тепловизор был изъят в служебном кабинете у Сипягова. Каким образом он туда попал, это в судебном заседании не установлено, поскольку никто из лиц, имеющих отношение к этому, нам не пояснил. Лицо, которое приобретало тепловизор,  этот человек не смог пояснить, потому что он сказал: "Я только оплатил тепловизор". Сам Сипягов говорит, что в руки не получал данный тепловизор и как он туда попал, он не знает. Заместитель нам тоже этого не пояснил. Те, у кого приобреталось оборудование, также не смогли нам пояснить.  Неустановленным способом тепловизор оказался в кабинете. В судебном заседании достоверно не установлено, как Сипягов его использовал, - рассказали Newsvo в областной прокуратуре. 

 

Кроме того, превышая свои должностные полномочия, Сипягов давал незаконные распоряжения подчиненным ему сотрудникам о приобретении транспортного средства «Трэкол» стоимостью 2,5 млн рублей, вынесении решений об отмене постановлений о привлечении к административной ответственности ПДК «Приморье» на сумму 125 тыс. рублей, получении денежных средств в своих корыстных целях на сумму 140 тыс. рублей, сообщает областная прокуратура.

Сипягов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, сообщает прокуратура Вологодской области. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: превышение полномочий
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