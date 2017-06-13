Более 40% сельских магазинов, торгующих алкоголем в Вологодской области, пока не подключились к ЕГАИС

13.06.2017 [Экономика]

42,8 % торгующих алкоголем сельских магазинов в Вологодской области не подключены к системе ЕГАИС.  Это более 500 торговых точек. Между тем, все работы по подключению необходимо завершить до 1 июля этого года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в течение года управлением торговли департамента экономического развития проводилась работа по всем проблемным вопросам, возникающим при внедрении данной системы. Тем не менее, на сегодняшний день к ЕГАИС подключены 724 сельских магазина, это  57,2% от общего числа торговых точек, продающих алкоголь в сельской местности. Получается, что менее чем за месяц к системе необходимо будет подключиться еще 541 магазину.

- Мы должны полностью отслеживать поступление алкоголя на оптовые склады, в мелкооптовую и розничную торговые сети, получение акцизных марок, продажи алкогольной продукции в электронном виде в системе ЕГАИС. 1 июля – срок окончания реализации третьего этапа и отчет перед правительством Российской Федерации. Прошу глав муниципальных районов взять под особый контроль работу с руководителями предприятий розничной торговли по подключению торговых объектов к единой системе учета,  - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В рейтинге муниципальных районов по подключению к ЕГАИС сельского сектора в обороте алкогольной продукции в лидерах – Чагодощенский, Вашкинский, Усть-Кубинский, Бабаевский, Сямженский и Кирилловский районы. Остальным муниципалитетам предстоит усилить работу в этом направлении.

Newsvo ранее писал, что в селах Вологодской области возникают серьезные проблемы с подключением к ЕГАИС. Так, например, в некоторых деревнях плохо ловит интернет, а для работы оборудования необходима стабильная связь. Кроме того,  для сельских населенных пунктов стоимость подключения каждой торговой точки составляет около 10 тысяч рублей, а это немалые деньги для того или иного сельпо. Это оборудование не приспособлено к работе при низких и переменных температурах, а отопление в большинстве деревенских магазинов печное.

Тэги: ЕГАИС
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