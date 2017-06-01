«МегаФон» предложил «цифровым абонентам» тарифы нового поколения «Включайся!»

В конце мая «МегаФон» запустил линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильных услуг. Линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей, желающих не только говорить или писать SMS, но и переписываться в мессенджерах, слушать онлайн музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.

Вологодские абоненты, предпочитающие общение в мессенджерах и через SMS, по достоинству оценят тарифный план «Включайся! Пиши» за 300 руб. в месяц. Он рассчитан на активное использование мессенджеров WhatsApp, Viber и собственного приложения «МегаФона» eMotion. Здесь предлагается полный безлимит. Также в тариф входит 400 SMS-сообщений, 400 минут разговоров и 5 Гб интернета.

Тариф «Включайся! Слушай» предназначен для любителей онлайн-музыки. Подключая этот тарифный план, абонент получает безлимитный доступ к лучшим музыкальным сервисам: Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq. Кроме этого в пакет входят 10 Гб интернет-трафика на любые сервисы (в том числе в поездках по России) и 300 минут голосового трафика, бесплатный трафик на МегаФон.TV и 50 ТВ-каналов. Для абонентов Вологодского региона этот пакет обойдется в 400 рублей в месяц.

Те, кто любят звонить своим близким как можно чаще и поддерживать общение на расстоянии, оценят тарифный план «Включайся! Говори». Он стоит 500 руб. в месяц. За эту сумму пользователь получает 800 мин. звонков, в том числе в поездках по России, 5 Гб интернета и полный безлимит в мессенджерах WhatsApp, Viber и eMotion.

Тем абонентам, которым надо быть на связи в любой точке страны, «МегаФон» предложил тариф «Включайся! Общайся», разработанный для активных пользователей соцсетей и мессенджеров. За 550 руб. в месяц пользователь получает 500 минут голосового трафика, в том числе в поездках по России, 12 Гб интернета по всей России, безлимит в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion и бесплатный трафик в приложении МегаФон.TV, а также 50 ТВ-каналов и 2 фильма.

Наполнение тарифного плана «Включайся! Смотри» удовлетворит запросы абонентов, которые любят провести время за просмотром любимых фильмов и видеороликов. Бесплатный трафик, 50 ТВ-каналов и 4 фильма на МегаФон.TV, безлимитное пользование пакетом социальных сетей и мессенджеров, 20 ГБ интернета в видеоприложении YouTube, а также дополнительные 15 Гб интернета на любые другие сервисы и 700 минут голосового трафика (территория действия – по всей России) обойдутся вологодскому абоненту в 700 руб. в месяц.

Самый большой пакет в новой линейке – «Включайся! Премиум». Это 3000 минут голосового трафика, пользование расширенным пакетом социальных сетей и видеоприложений (таких, как YouTube, Rutube и Vimeo), 15 Гб интернета на любые другие сервисы, бесплатный трафик МегаФон.TV, 100 ТВ-каналов, 4 фильма и безлимитные SMS-сообщения. Территория действия тарифа - вся Россия. Ежемесячная абонентская плата для абонентов Вологодского региона – 2000 рублей.

«Линейка тарифных планов «Включайся!» построена, исходя из реальных интересов наших цифровых абонентов. Теперь каждый клиент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей с соответствующим набором приложений с безлимитным доступом», – комментирует Алла Лебедева, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Вологодского отделения компании «МегаФон».

Более подробную информацию о тарифах и опциях «МегаФон» можно узнать на сайте или в салонах связи оператора.