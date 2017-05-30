В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта

30.05.2017 [Общество]

В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта. Ее стоимость - 1 млн рублей

- Программа «Мегаполис» предназначена для регулировки и управления дорожным движением через режимы работы светофорных объектов. Она позволяет по сути дела создавать целую единую сеть последовательно расположенных светофорных объектов для увеличения пропускной способности, в том числе и запускать режим зеленой волны,- рассказал мэр города Андрей Травников.

По словам мэра, средства на программу в размере 1 млн. рублей удалось выделить за счет экономии, которая была достигнута по результатам конкурсных процедур, проведенных на закупку различных товаров и услуг муниципалитетом. Приобретением программы займется МБУ «Дорремстрой». Это то самое бюджетное учреждение, которое проводило в 2015 году аукцион по организации платных парковок в Вологде, который позже были признан недействительным.

Тэги: общественный транспорт, светофоры
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
29.05.2017 [Политика]

Единороссы Алексей Коновалов и Павел Васев стали самыми богатыми депутатами Вологодской гордумы за 2016 год

2695
3
26.05.2017 [Политика]

Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год

4975
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
Вологжан приглашают на концерты фестиваля «Лето в Кремле»
В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта
В Вологду на День города привезут самый большой в России воздушный шар
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?
В Вологде воспитательницу детсада «Соловушка» осудили за травмирование 5-летней девочки на прогулке
 
30.05.2017 [Общество]

За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?

495
0
30.05.2017 [БлогоVO]

С глаз долой - из сердца вон?!

231
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

2152
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика