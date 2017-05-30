В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта. Ее стоимость - 1 млн рублей

- Программа «Мегаполис» предназначена для регулировки и управления дорожным движением через режимы работы светофорных объектов. Она позволяет по сути дела создавать целую единую сеть последовательно расположенных светофорных объектов для увеличения пропускной способности, в том числе и запускать режим зеленой волны,- рассказал мэр города Андрей Травников.

По словам мэра, средства на программу в размере 1 млн. рублей удалось выделить за счет экономии, которая была достигнута по результатам конкурсных процедур, проведенных на закупку различных товаров и услуг муниципалитетом. Приобретением программы займется МБУ «Дорремстрой». Это то самое бюджетное учреждение, которое проводило в 2015 году аукцион по организации платных парковок в Вологде, который позже были признан недействительным.