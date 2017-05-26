В детсадах Череповца откроются три группы для детей с ограниченными возможностями здоровья

В трех детских садах Череповца с сентября откроются три группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это сады №№ 46, 77, 85.

Набор детей в эти группы уже идет. Чтобы устроить туда ребенка, необходимо подать заявление в управление образования города.

- В группе будет работать дефектолог. Планируем взять воспитателя с дефектологическим образованием. Это будет группа кратковременного пребывания, для детей с тяжелыми заболеваниями, которые без мамы больше пяти часов не могут, - рассказала заведующая детского сада №46 Наталья Поступинская.

Выяснилось, что опыт работы с «особенными» детьми у детсада уже есть.

- Год назад к нам пришли шесть детей-инвалидов: два ребенка с синдромом Дауна, один ребенок с нарушением слуха, тугоухостью, еще один с аутизмом, с сахарным диабетом, со сложной структурой: различные нарушения - слуха, движения, интеллекта. Так получилось, что все они были одного возраста 2-3 года и попали в одну группу. Переживали очень. Огромную работу проделали педагоги. Благодаря таким детям пришлось самообразовываться. Например, оказалось, что им нужно большое количество музыкальных инструментов. Родители, с детьми которых «особенные» дети попали в группу, отнеслись с пониманием,- продолжила Наталья Евгеньевна.

В детском саду №85 также идет подготовка к приему детей.

- В группу будут ходить дети с инвалидностью, которые не посещают детский сад. Помещение готово, ремонт сделан. Покупаем все необходимое для группы. Планируем, что это будет группа кратковременного пребывания без родителей на 3-4 часа в день три раза в неделю,- рассказала заведующая детского сада №85 Елена Цивулина.

Сейчас в Череповце уже работают две группы кратковременного пребывания для детей сс ограниченными возможностями здоровья: детских садах №15 и №119. Группа кратковременного пребывания в детском саду №119 работает уже третий год, ее посещают 16 детей от восьми месяцев до трех лет с мамами. Диагнозы у детей разные: синдром Дауна, бронхолегочная дисплазия, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Группа кратковременного пребывания в саду №15 отработала год.

- Сначала учебного года ее посещали 10 детей, сейчас ходят двое. Занятия в течении учебного года проводились 2 раза в неделю по 2 часа, сейчас 1 раз в неделю – 1,5 часа. Они рассчитаны на сенсорное и эмоциональное развитие и проводятся по системе Монтессори, - рассказала заведующая детским садом № 15 Лариса Кузнецова. - В новом учебном году планируем пребывание детей в такой группе до 4 часов. Занятия будут проходить 3-4 раза в неделю до обеда. В зависимости от тяжести заболевания дети будут заниматься в группах, малых группах, возможно, кто-то будет посещать только индивидуальные занятия. У нас есть специальный пандус. Сейчас занимаемся покупкой инвалидных колясок, планируем купить вертикализаторы для детей с ДЦП. Такие группы рассчитаны на раннюю коррекционную помощь, далее будем рекомендовать родителям специализированные сады, где ребенку смогут оказать более узкую помощь.

Как рассказала Лариса Кузнецова, 77-й детский сад оказывает специализированную коррекционную помощь детям с нарушением зрения, в саду №46 – с нарушением интеллекта, 44 детсад-интернат - с нарушением слуха и зрения.