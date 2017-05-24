В Вологде реализуют культурный проект памяти Варлама Шаламова
16 июня в Вологде стартует проект памяти Варламу Шаламову. Он стает продолжением фестиваля «Четвертая Вологда», который проходил в Вологде в 2015 году.
В день открытия проекта на сцене Театра для детей и молодежи актеры Московского драматического театра «Сфера» покажут спектакль «По снегу…Колымские рассказы». Актер Вениамин Смехов (известный по роли Атоса в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера") прочтет отрывки из произведений Варлама Тихоновича.
В галерее «Красный мост» откроется берлинская выставка «Варлам Шаламов. Жить или писать». На ней будут представлены личные документы Варлама Тихоновича, его фотографии, отрывки из документальных фильмов, газетные статьи и плакаты. Ранее экспозиция побывала в Праге, Варшаве, Будапеште, Риге, Бремене, Гейдельберге, Москве и Санкт-Петербурге.
Вологодский танцор и номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Илья Оши покажет постановку «Мысли. Шаламов».
Также в проекте примут участие Кристина Линкс и Вильфрид Шелер – создатели выставки «Жить или писать».
Точнео расписание мероприятий проекта станет известно позже, сообщают организаторы.