В Вологде реализуют культурный проект памяти Варлама Шаламова

16 июня в Вологде стартует проект памяти Варламу Шаламову. Он стает продолжением фестиваля «Четвертая Вологда», который проходил в Вологде в 2015 году.

В день открытия проекта на сцене Театра для детей и молодежи актеры Московского драматического театра «Сфера» покажут спектакль «По снегу…Колымские рассказы». Актер Вениамин Смехов (известный по роли Атоса в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера") прочтет отрывки из произведений Варлама Тихоновича.

В галерее «Красный мост» откроется берлинская выставка «Варлам Шаламов. Жить или писать». На ней будут представлены личные документы Варлама Тихоновича, его фотографии, отрывки из документальных фильмов, газетные статьи и плакаты. Ранее экспозиция побывала в Праге, Варшаве, Будапеште, Риге, Бремене, Гейдельберге, Москве и Санкт-Петербурге.

Вологодский танцор и номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Илья Оши покажет постановку «Мысли. Шаламов».

Также в проекте примут участие Кристина Линкс и Вильфрид Шелер – создатели выставки «Жить или писать».

Точнео расписание мероприятий проекта станет известно позже, сообщают организаторы.