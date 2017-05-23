Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay

23.05.2017 [Новости компаний]

Клиенты Сбербанка — держатели карт платёжных систем Visa и Mastercard — получили возможность добавить свои кредитные и дебетовые карты в Android Pay и использовать эту систему для оплаты покупок.

Чтобы использовать Android Pay в магазине, достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. В приложениях и интернет-магазинах покупки тоже оплачиваются в одно касание. Оплату с помощью Android Pay можно настроить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, интерфейс которого уже знаком всем держателям карт Сбербанка.

«Безналичную и бесконтактную оплату используют всё больше наших клиентов, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — С помощью Android Pay они смогут совершать покупки просто и безопасно. Всё, что для этого нужно, — установить приложение и добавить кредитную или дебетовую карту».

При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные надёжно защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса «Удалённое управление Android» устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию. Подключить карту Сбербанка к Android Pay можно также через одноименное приложение, скачав его из Google Play.

Тэги: сбербанк
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