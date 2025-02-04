"Он наклоняется везде, где только можно": Лолита Милявская обвинила Киркорова в предательстве

Уже прошло почти год с момента скандальной “голой вечеринки” Насти Ивлеевой, однако страсти по этому поводу до сих пор кипят.

Так получилось, что практически все участники этой сходки, после извинений и покаяний, вышли сухими из воды. Больше всех не повезло устроительнице этой вечеринки Насте Ивлеевой и певице Лолите Милявской. Против первой все еще идут суды, а у Лолиты постоянно отменяют концерты, у нее идет реальное противостояние с различными общественными организациями.

Сегодня певица не выдержала, и публично высказала все, что думает, про своего коллегу Филиппа Киркорова. Выступая в эфире телеканала Соловьёв Live, она обвинила его в предательстве.

Во-первых, Лолиту возмутил тот факт, что Киркоров сравнил Анастасию Ивлееву с грызуном, и также употребил несколько грубых слов.

Во-вторых, Лолита опровергла ложь Киркорова, что он якобы был на “голой вечеринке” 15 минут. Артистка уверяет, что поп-король там тусовался столько же, сколько и она, приблизительно 2-3 часа.

“Что с него взять. Это человек, который на вечеринке был также, как и я — два или три часа. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки”, — заявила Лолита во время интервью телеканалу Соловьёв Live.

Милявская не снимает с себя ответственность за участие в этой вечеринке, но при этом именно Киркоров предал всех своих коллег. Она заявила, что мстить певец никому не будет, «посмотрите, как он наклоняется везде, где только можно».

«У него ресурсы есть только охранять свою собственную персону и корону», — сказала Лолита.

Как считаете друзья, Лолита права, или в ней говорит обида?



фото globallookpress.com