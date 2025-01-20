Хозяйка по вине своей кошки лишилась премии и потеряла работу

Домашние питомцы забавляют нас, снимают стресс и поднимают настроение. И кошки исключением конечно же не являются. Да, среди них есть и вполне пакостные экземпляры, которых рыбкой не корми, а дай подрать когтями мебель или «пометить» квартиру и вещи, которые хвостатые считают своей законной территорией. Этим согласитесь, этим трудно кого-то удивить, но, чтобы из-за кошки кого-то не только лишили премии, но и уволили с работы – тут уже вопрос совершенно другой! Что же смогла этакого вытворить хвостатая проказница, что у ее хозяйки начались крупные неприятности? Об этом подробно рассказало китайский новостной портал South China Morning Post.

Одна из жительниц города Чунцина обожала кошек – в ее квартире живет сразу несколько хвостатых обитателей. И вот эта дама возрастом двадцати пяти лет написала черновик заявления о увольнении своему начальнику, но отправлять его не стала, так как скоро в Китае будет Праздник Весны. В этот день работники традиционно получают весьма хорошие премии. Мол, получит заработанные денежки и тогда уже уволиться. Но, что-то в итоге, пошло не так, но что же?

А виновницей неприятной ситуации увольнения стала одна из кошек, которая пока хозяйки рядом не было, запрыгнула на стол и прогулялась по клавиатуре. Этот момент запечатлела видеокамера ноутбука, которую кошка тоже случайно включила. В итоге, черновик письма был отправлен начальнику. Понятное дело, что тот был рад увольнению работницы до вручения ей крупной премии. И все объяснения, что письмо отослала кошка-злодейка слушать не стал. И доказательство-видеозапись, судя по факту увольнения делу не помогло. Как видно кошка хотела, чтобы хозяйка больше проводила времени со своими питомцами и этой не удалось.



фото globallookpress.com