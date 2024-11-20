Михайловские грязи: что нужно сделать для финансового благополучия 21 ноября 2024 года

В православном мире 21 ноября отмечают последний веселый праздник в уходящем году. Он посвящен Архистратигу Михаилу и прочим Небесным силам. В народном календаре праздник получил название Михайловские грязи, так как к этому дню дороги превращались в непроходимое месиво из мокрой земли и снега.

Приметы о погоде:

Если на Михайлов день начался снегопад, то и Пасха будет снежная.

Мокрый снег идет, то и весну сухую ждать не придется.

Если в праздник на улице тепло, то настоящие морозы начнутся только с 19 декабря.

Строгие запреты на 21 ноября

В старину люди, на Михайловские грязи люди предпочитали не брать в руки острые предметы. Поэтому под запрет попадали все дела, связанные с иглами, спицами, ножницами и ножами. Если верить приметам, то считалось, что такие предметы могут разрезать любовь между супругами. Если все же есть необходимость воспользоваться этими предметами, то перед началом работы следует трижды плюнуть через левое плечо.

Еще один запрет касался девушек, которые мечтают о замужестве. На праздник им было запрещено плести косы. А так как с распущенными волосами ходить было нельзя, то следовало собрать их в пучок и спрятать под платок. В противном случае, свою судьбу ждать придется очень долго.

В праздник Михайловские грязи внимательно относились к сновидениям. Если сон был хороший, то про него рассказывать нельзя, иначе уведенное не сбудется. А если сон оказывался дурным, то его следовало рассказать во всех подробностях и тогда ничего из приснившегося не свершится.

Что нужно сделать для финансового благополучия 21 ноября

На Михайловские грязи старались рассчитаться с долгами. Если нет возможности вернуть всю сумму целиком, то необходимо вернуть хотя бы часть долга. Если этого не сделать, то на должника могут обрушиться новые денежные трудности. Но, если внести в счет долга хотя бы несколько рублей, то можно будет рассчитывать на финансовое благополучие.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com