В Сети появилось фото Светличной на смертном одре, время не щадит никого

Одна из самых красивых актрис советского союза и России, королева эпизода, Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. Сердце артистки остановилось 16 ноября, а 20 ноября в Сети появились фото с похорон.

На прощание со знаменитостью в Доме Кино пришли многие известные личности. Среди медийных персон были замечены певец и Светский лев Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, артист Александр Панкратов-Черный, Алена Кравец и многие другие.

Во время прощания с актрисой, Панкратов-Черный отметил, что в последние годы Светличная чувствовала себя очень одинокой и поэтому любила бывать в обществе. Актрису радовало, когда окружающие ее узнавали и воспринимали, как знаменитую актрису.

Не обошлось на похоронах и без курьезной ситуации, которая чуть не закончилась скандалом, когда Анна Калашникова решила произнести свою прощальную речь и начала ее следующими словами:

«Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова – это легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти»

Далеко не всем присутствующим понравилась речь знаменитости, но недоразумение быстро замяли и дальнейшее прощание со звездой кинокартины «Бриллиантовая рука» прошло чинно и спокойно.

Однако, сегодня поклонники актрисы увидели в Сети фото своего кумира, лежащего в гробу. Многие отметили, что время не щадит никого и от былой красоты не осталось и следа. Следует отметить, что при жизни, находясь уже в почтенном возрасте, Светличная продолжала удивлять поклонников своей необычайной красотой и элегантностью.

По традиции, голову лежащей на смертном одре Светличной накрыли платком, а ее знаменитую шляпу, в которой она ходила в последние годы, положили в ноги актрисы. Также, знаменитость была облачена в свое любимое платье.

Сейчас наследники актрисы занимаются вопросами наследства, ведь Светличная была обеспеченной женщиной и обладательницей трех московских квартир, а также богатой коллекции антиквариата.

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com

Источник: Телеграм utro.life