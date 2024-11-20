Шуба из кожи крокодила и штаны за 100 000 ₽ – Прохор Шаляпин похвастался своими нарядами

Известный певец и светский лев Прохор Шаляпин решил показать поклонникам свой гардероб. Для этого, он посетил программу «Шмот. Звездный гардероб» на YouTube-канале, который ведет Алина Шкарупа. Ведущая приглашает в гости знаменитостей, где они могут похвастаться своими нарядами перед фанатами.

40-летний Прохор Шаляпин поделился с Алиной своими мыслями по поводу выбора одежды, а также признался, что любит жить роскошно и покупать дорогие вещи. Кроме этого, он посетовал, что его квартира в 150 кв. м. стала маловата для того, чтобы жить в ней с размахом и свободно размещать дорогие обновки своего гардероба.

Певец рассказал, что раньше часто закупался в США, однако теперь с поездками в Америку возникли сложности. Следует отметить, что знаменитость не унывает и покупает брендовые наряды прямо в России. Несмотря на то, что Шаляпин пришел на программу в одежде черного цвета, он заявил, что все же предпочитает носить яркие наряды.

Когда ведущая поинтересовалось, что певец выбрал для этого интервью, то Прохор указал на джинсы бренда «Amiri», которые обошлись ему в круглую сумму и стоили 1000 долларов или 100 000 рублей.

Прохор Шаляпин на программе "Шмот. Звездный гардероб"

Однако, гвоздем гардероба знаменитости стала невероятной красоты дорогая шуба из натурального меха со вставками из крокодиловой кожи. Шаляпин заявил, что роскошная шуба была сшита на Крымской меховой фабрике, а досталась ему в качестве подарка. При этом, Прохор посоветовал всем приобретать такие наряды, поскольку шуба очень качественная, эффектная, теплая и даже в северных регионах, она спасет от мороза и холода зимой, когда он поедет туда на гастроли.

Прохор Шаляпин на программе "Шмот. Звездный гардероб"

Также, светский лев отметил, что, разумеется, ему жалко животных, но в условиях нашей погоды без натурального меха не обойтись. Там более, что в этой модели, он выглядит фантастически и чувствует себя настоящим барином.

Автор: Яна Лан

Фото: Скрины с YouTube