Почему нельзя трусить в праздник Федота Ледостава: народные приметы на 20 ноября 2024 года

В народном календаре проходит праздник Федота Ледостава. В старые времена день считался подходящим для новых начинаний, а как известно, удача улыбается только смелым. Однако, это не значит, что нужно подвергать свою жизнь неоправданному риску. Главное преодолеть сомнения и страхи, которые мешают двигаться к цели.

Приметы о погоде:

Зимородки сидят на ветках, значит зима уже вступила в свои права.

Снег прилип к домам, значит урожай летом будет скудный.

Сильный снегопад в праздник Федота Ледостава означает, что весной будет много воды.

К утру дорожки в саду сковало льдом – мороз продержится долго.

Строгие запреты на Федота Ледостава

Как уже мы отметили выше, в праздник нельзя трусить и долго сомневаться в своих действиях. Решительность и смелость – вот путь к успеху. Следите за знаками и постарайтесь не упустить момент, который поможет изменить жизнь к лучшему.

Если вы увлекаетесь рыбалкой, то для рыбаков на это день существует строгий запрет. Ни при каких условиях нельзя продавать или дарить выловленную рыбу. Ее нужно приготовить и съесть, а косточки закопать в снег или землю. Считается, что такой ритуал поспособствует удачной рыбалке на протяжении всего сезона.

Какие дела принесут удачу в праздник 20 ноября

По народным приметам день подходит для занятия рукоделием. Можно шить, ткать и прясть, но только не вязать. Вязание попадало под запрет, так как можно свою судьбу связать.

На Федота Ледостава с большим уважением относились к птицам. Поскольку становится все холоднее, то наступает пора, когда нужно начинать подкармливать птиц. В старые времена считалось, что в птиц могут превращаться души умерших родственников, которые прилетают к своим домам посмотреть, как без них живут потомки. Чтобы угодить предкам, для пернатых устанавливали кормушки. Кроме этого, люди были уверены, что тот, кто зимой кормит птиц, обретает счастье.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com