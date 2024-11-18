«Таких людей ждут сплошные убытки»: не делайте это 19 ноября 2024 года

Православные христиане 19 ноября чтут память святителя Павла Исповедника. В народном календаре праздник получил название Павел Ледостав, поскольку начиная с этого дня реки и озера постепенно покрываются льдом.

Приметы о погоде:

Если на Павла Ледостава выпал снег, то и зима будет снежная.

Если вечером небо чистое, а звезды мерцают, то жди морозов.

Если лед на реке застыл гладко, то год будет неурожайным, а если на водоеме образовались ледяные глыбы, то жди обильный урожай и богатый год.

Что можно и нельзя делать 19 ноября

С каждым днем зима становится все ближе, ночи темнее, а дни короче. В старину это время считалось мрачным и подозрительным. Люди были уверены, что в темноте царствуют силы зла и старались не покидать дома без веской на то причины. Особенно внимательно люди относились к разным запретам, считая, что это убережет их от беды.

Чтобы не потерять деньги и не угодить в лапы бедности, на день Павла Ледостава предпочитали отказаться от совершения крупных покупок. Согласно поверьям, деньги будут потрачены впустую, так как приобретенная вещь долго не прослужит или окажется не нужной.

Людей, которые бездумно тратят деньги, ждут сплошные убытки, говорили про это праздник в старину. Также, нельзя давать и брать деньги в долг, так как возвращать одолженное придется весь год, а то, что дали в долг, скорее всего обратно получить не удастся.

Чтобы не потерять удачу и счастье, следует бережно относиться к животным. Сегодня их нельзя ругать и обижать. Наоборот, те у кого есть питомцы, обязательно должны их побаловать и проявить максимум внимания к жизни пушистого друга. Кроме этого, не стоит обижать и тех животных, которые живут на улице, а также птиц. Уже пора задуматься о том, чтобы оборудовать птичьи кормушки. Если верить приметам, то тот, кто зимой подкармливает птиц, обретает удачу и счастье.

Кормить птиц зимой - это хорошая примета

Согласно народным приметам, 19 ноября следует начать с гигиенических процедур и обязательно надеть чистую одежду. Считалось, что этот ритуал понравится зиме и она не станет слишком сильно морозить человека в холодные месяцы.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com