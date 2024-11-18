На кладбищах про это говорить запрещено: какие слова следует забыть, находясь рядом с могилами

С посещением кладбища сталкивается каждый человек. Мы обязаны содержать в порядке могилы предков, иначе это будет неуважением к памяти ушедших из этого мира людей. В православном мире существуют специальные дни, называемые родительскими, когда необходимо посетить родные могилы. Также, поминать человека принято в день его рождения и в дату смерти.

Однако, посещая кладбища следует учитывать специфику места и вести себя соответствующе. Как правило, у могилы не рекомендуется есть продукты и пить алкоголь. На кладбища приходят для того, чтобы привести могилы в порядок, помолится и помянуть умершего добрыми словами.

Но, существуют народные приметы, которые рекомендуют следить за своим языком и не говорить лишнее. Иначе, можно навредить самому себе.

О чем нужно молчать на кладбище

Жаловаться на судьбу

Возле могил близких не стоит жаловаться на свои неудачи. Считается, что это причинит боль душам усопших, а также они могут решить, что человека следует забрать из мира живых, дабы прекратить его мучения.

Хвастаться своими успехами

Эзотерики уверены, что информация, произнесенная на кладбище, там и останется. Поэтому, нельзя рассказывать о своих достижениях и успехах. Покинувшие этот мир родные люди и так знают, что происходит в жизни их детей и внуков. Но, если начать хвастаться успехами, то они могут застрять на кладбище и человек потеряет удачу.

Пересчитывать деньги

Очень плохая примета, которая может больно ударить по кошельку. Кладбище – это не место для обсуждения финансовых вопросов, так как можно лишится своих средств, например, потратить их на непредвиденные расходы, которые возникнут из ниоткуда. Кроме этого, с кладбища нельзя уносить любые вещи, предназначенные для поминовения усопших. Это касается цветов, продуктов питания, фигурок и монет. Поскольку эти предметы начнут притягивать к человеку мертвую энергию

Упрекать умерших родственников

При посещении кладбища следует помнить золотое правило – говорить про усопших только хорошее или молчать. Во-первых, это навредит душам в загробном мире, а во-вторых, навредит самому человеку. На его голову могут посыпаться различные неприятности.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com