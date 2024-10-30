Защитят сердце и подарят здоровье: кардиолог назвал точное количество минут для занятий спортом

Как известно, спорт приносит организму неоценимую пользу. Если у вас сидячая работа, то сердце и сосуды подвергаются опасности. Низкая физическая активность способствует развитию ожирения и как следствие приводит к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы. В конечном итоге, можно заработать инфаркт или инсульт.

Однако, нужно учитывать свои возможности и заниматься спортом в меру. В противном случае есть риск заработать те же болезни, но уже от перенапряжения. Следует отметить, что если вы в течение долгих лет предпочитали вести сидячий образ жизни, то начинать заниматься спортом следует постепенно, начиная с простых упражнений. Например, хороший эффект дают занятия в бассейне или упражнения на растяжку.

В чем польза занятий фитнесом

Те люди, которые регулярно посвящают время физической активности, получают ряд преимуществ. Они обладают подтянутой, стройной фигурой, у них заметно снижается риск возникновения диабета, нервная система становится крепче и стресс такие люди переносят легче. Кроме этого, во время физических занятий начинает лучше работать сердце, а сосуды становятся здоровее.

Сколько времени в день следует посвящать физической активности

Врач – кардиолог из «Клиники Фомина» Станислав Судаков считает, что здоровый человек должен уделять физической активности не менее 30 минут в день. При этом, нельзя забывать про регулярность занятий и заниматься не менее 5-ти дней в неделю. Такие же правила озвучивает и Всемирная Организация Здравоохранения.

Зима - спорту не помеха

Но, что делать тем людям, которые не могут найти в рабочем времени даже эти полчаса. Тогда, необходимо заниматься два раза в день по 15 минут. Например, утром сделать обычную зарядку из комплекса простых упражнений, а вечером отправиться на пешую прогулку во время возвращения домой с работы, сообщает портал «health.mail.ru».

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com