Шуфутинский завел роман с молодой танцовщицей и похудел на 30 кг

Недавно его имя снова стало на слуху: по сообщениям СМИ, 70-летний шансонье сбросил 30 килограммов и закрутил роман с молодой танцовщицей Светланой Уразовой.

Шуфутинский никогда не скрывал, что главной женщиной в его жизни была супруга Маргарита, с которой он прожил более 40 лет. Однако ее смерть в 2015 году навсегда изменила его жизнь, погрузив артиста в длительную депрессию. Со временем, поддержанный своим творчеством, близкими и поклонниками, Михаил начал заново открывать мир. Роман с Уразовой возник только после того, как он стал вдовцом, и, по всей видимости, она сыграла важную роль в его выходе из эмоционального кризиса.

Светлана, родившаяся в 1976 году, принимает активное участие в карьерном пути Шуфутинского и, как сообщается, является не только его танцовщицей, но и музой. Ею восхищается и семья артиста, включая детей и внуков. Нелли Кобзон, супруга покойного Иосифа Кобзона, подтвердила новость о романе, отметив, что близкие Шуфутинского поддерживают его и его новую любовь.

Удивительное преображение Шуфутинского вызвало внимание многих. За последний год он сбросил 30 килограммов. Об этом он рассказал в недавнем интервью, отметив, что его новая физическая форма связана с увлечением спортом и изменениями в рационе. Михаил налегает на постную рыбу, оливки, чеснок и укроп, а также активно занимается плаванием.

Психологи подчеркивают, что эмоциональное состояние может напрямую влиять на физическое здоровье. Для Шуфутинского увлечение Светланой и регулярные тренировки стали источником положительной энергии и мотивации, что отразилось на его внешности и внутреннем состоянии.

Несмотря на свою новую любовь, Шуфутинский не спешит к официальной регистрации отношений. В интервью он заявил, что пока не готов к свадьбе, так как считает себя «слишком молодым для таких формальностей».

Как бы ни менялась личная жизнь Шуфутинского, его профессиональное наследие продолжает оставаться актуальным. Песня «Третье сентября» занимает особое место в его репертуаре. Артист отметил, что композиция, написанная Игорем Николаевым еще в 1993 году, остается любимой для многих людей. Постоянная актуальность этой песни и связанные с ней мемы показывают, как искусство может перевесить время и мгновения, сохраняя в людях память о значимых событиях.