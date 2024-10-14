Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник 14 октября 2024 года

Православные христиане 14 октября отмечают великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В народном календаре день получил название Покров. Считается, что в этот праздник выпадает первый снег.

Следует отметить, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы на самом деле к снегу отношения не имеет. Этот день стали отмечать в православных храмах в честь события, которое произошло в Х веке.

В тот знаменательный день, во время службы в Влахернском храме города Константинополя произошло явление Богородицы святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию. Мужчины увидели, как Божья Матерь снимает с головы белое покрывало и опускает его на головы молящихся в храме прихожан. После свершения чуда Константинополь был освобожден от врагов.

Что можно и нельзя делать в праздник Покрова14 октября 2024 года

Как правило, к празднику Покрова заканчивались все садово-огородные работы. Урожай был собран, а озимые посажены, поэтому у крестьян оставалось больше времени на другие дела. После Покрова устраивали свадьбы, а также вечерние посиделки, которые называли «Засидки». В это время женщины брались за рукоделие, а чтобы работалось веселее, собирались вместе.

Согласно народным приметам, на праздник Покрова нельзя ходить в лес, так как в эту пору змеи прячутся в норы на зимовку. Кроме этого, люди верили, что в это время в лесу могут свирепствовать злые духи, они крушат деревья, ломают ветки и могут навредить человеку.

На Покров запрещено ругаться с близкими. Считалось, что ссора может затянуться, а счастье покинуть дом. Поэтому, следует остерегаться конфликтов и стараться гасить их в самом начале. Также, нельзя обижаться и вынашивать планы мести. На Покров необходимо простить обидчиков и постараться помириться с теми, кого обидели.

Если на праздник Покрова выпадал первый снег, то это считалось доброй приметой, которая говорила о том, что зима будет теплая и пройдет благополучно.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com