Ухватила за шкирку, как котенка: Ида Галич впервые показала возлюбленного

О своем новом романе Ида рассказала еще полгода назад. Правда, она ограничилась лишь лаконичными ремарками. Поклонникам удалось выяснить, что Галич с избранником ровесники и что ее мужчина занимается бизнесом. Звезда признала, что счастлива до умопомрачения и влюблена по уши.

На долгое время Ида будто забыла о своей личной жизни. Некоторые ее подписчики даже заподозрили, что роман скоропостижно завершился и Галич просто не хочет об этом говорить. Накануне звезда опровергла эти печальные слухи, впервые показав публике своего возлюбленного. Ведущая опубликовала в своих соцсетях фото избранника, но только со спины. Она сделала вид, что ухватила парня за загривок, признав, что очень любит гладить его волосы.

Также Ида открыла некоторые пикантные подробности знакомства с бойфрендом, в частности, признав, что они впервые встретились в стриптиз-клубе.

«Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафетерии, и девочки уговорили тебя выпить с нами по 50 грамм коньячку. Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника. Ибо на 50 граммах мы не остановились. С полугодием! Красавчик! Шесть месяцев с большим удовольствием глажу твои волосы!» – эмоционально высказалась звезда.

СМИ уже раскопали кое-какую информацию о бойфренде Галич. Выяснилось, что зовут его Олег Ледвич, он увлекается яхтами и путешествиями, а также является совладельцем крупной компании.