"Решение будет принято": в Госдуме назвали главное условие признания Пугачевой иноагентом

Известная певица Алла Пугачёва оказалась в довольно затруднительном положении. После её резких и агрессивных заявлений в адрес России и её жителей она может получить статус иностранного агента со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом сбежавшая из России артистка продолжает устраивать в социальных сетях различные провокации, которые дают основания для данного решения.

Депутат Государственной думы Сергей Соловьёв не исключил, что Пугачёву действительно могут признать иноагентом. Он указал, что на данный момент такая процедура уже была запущена, а компетентные органы внимательно оценивают все доводы, которые могут указывать на необходимость проводимых мер.

По словам народного избранника, главным условием признания Пугачевой иностранным агентом являются законные основания такого решения. Если они будут найдены, то наделение артистки данным статусом можно будет считать вопросом времени, сообщает издание ura.ru.

"О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", — объяснил Соловьёв.

Напомним, что ранее Генпрокуратура Российской Федерации направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачёвой иноагентом. Уже известно, что этот процесс уже осуществляется, а окончательное решение будет принято позже. Сама певица не комментирует сложившуюся ситуацию, предпочитая игнорировать новости из России.