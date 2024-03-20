«Понял, что схожу с ума»: Сергей Светлаков объяснил свой творческий разрыв с Галустяном

Юмористическое шоу «Наша Russia» быстро завоевало бешеную популярность и твердо укрепилось в топе многих рейтингов. Несмотря на успех проект был закрыт после пятого сезона. Исполнители главных ролей Сергей Светлаков и Михаил Галустян достаточно долго никак не комментировали свое решение прекратить сотрудничество. Только на днях Сергей, наконец, раскрыл истинные причины разрыва, признав, что просто испугался за свое здоровье.

Шоумен признал, что съемки были настолько изматывающими, что он просто не выдержал. Он решил уйти, несмотря на баснословные гонорары.

«Были нереальные предложения огромных денег – от таких не отказываются. Но я понимал, что схожу с ума и закрылся в узком помещении без окон. Один сезон мы снимали четыре месяца: безвылазно репетировали, снимали, выпускали, а все остальное время было занято гастролями. Два человека собирали целые стадионы! Но я понимал, что как творческая единица я просто умираю, живя только в самолете, поезде и пыльном павильоне», – объяснил Светлаков.

Сергей отметил, что последней каплей стало резкое ухудшение самочувствия. Как-то он просто потерял сознание на съемочной площадке. Его забрала скорая и он провел пять дней в больнице под капельницей. После этого он и заявил о своем уходе. Другого выхода просто не было.