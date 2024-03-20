Адреналин зашкалил: жена Дробыша угодила в скандал из-за пикантных снимков

Певица Саша Дробыш отдыхает с мужем в Бангкоке. Звездная пара остановилась в одном из самых фешенебельных отелей в городе и облюбовала огромный бассейн на крыше с шикарным видом на окрестности. Именно в этом бассейне певица решила сделать пару снимков, один из которых должен украсить ее новый альбом.

Накануне Саша пожаловалась фанатам, что поскандалила с персоналом отеля. Сначала они не скрывали, что решили устроить фотосессию, но сотрудникам заведения это не понравилось. Оказалось, что здесь запрещена коммерческая съемка. К тому же образ певицы показался администрации отеля слишком откровенным.

Жена композитора пошла на хитрость и сделала вид, что просто решила поплавать. Фотограф тем временем скрытно сделал несколько снимков.

«Немножко на стрессе, адреналинчик шпарил. Выгоняли нас выгоняли, но мы профессиональные люди, справились», – похвасталась своей хитростью Саша.

В конечном итоге звезде удалось избежать большого скандала, отделавшись только локальной ссорой с представителями администрации. Саша пообещала, что фанаты обязательно увидят «героический снимок» на ее следующем альбоме.