Я не отдам тебя никому: лидер «Руки вверх» лишился прав на свои хиты

Судебная тяжба между музыкантами Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным с одной стороны и бывшим продюсером «Руки вверх» Андреем Маликовым с другой началась еще в апреле прошлого года. Лидер группы случайно выяснил, что его экс-продюсер и звукозаписывающая компания «Джем» пытаются продать права на многие его хиты третьим лицам. Как оказалось, Маликов создал спорные по праву использования фонограммы из популярных хитов Жуков. В начале 2000-х году он попытался их продать, поставив певца перед фактом только в прошлом году.

Певец, естественно, обратился в суд, но не смог доказать незаконности манипуляций Маликова. Жуков подал апелляцию, но и здесь потерпел неудачу – Мосгорсуд признал правомерным решение Симоновского суда об отклонении иска Жукова и Потехина. Музыканты проиграли, так как прекрасно знали, что их бывший продюсер, грубо говоря, наложил лапу на некоторые песни, но никак не пытались этого исправить на протяжении двадцати с лишним лет. Тем самым они признали право Маликова на созданные им фонограммы.

В конечном итоге Сергей Жуков лишился права на такие свои суперхиты как «Ну где же вы, девчонки?», «Дома не сиди», «Я не отдам тебя никому» и многие другие. По идее, он может с ними выступать на сцене, пока бывший продюсер не запретит этого, найдя, наконец, покупателя на эти треки.