Лучшие условия и полная секретность: Кристина Орбакайте готова снова выступать в РФ

Последний гастрольный тур по России закончился для Кристины Орбакайте сокрушительным провалом не в малой степени из-за жестких высказываний ее матери, открыто оскорбившей многих россиян. В конечном итоге певице удалось выступить только в Санкт-Петербурге и Москве, и то в столице она довольствовалась малой сценой в клубе и горсткой зрителей (на концерт пришло от силы 70 человек).

После неудач в России Кристина уехала в США и решила попробовать там компенсировать потери от провала гастролей. В Штатах, однако, она оказалась никому не нужна. Певица выступила в одном клубе, анонсировала большой тур и пропала из виду, по всей видимости убедившись, что здесь больших залов ей не собрать.

Накануне Кристина аккуратно, через своего концертного директора подала сигнал российским организаторам о готовности выступить в РФ. Представитель Орбакайте Ольга Оркина озвучила условия, на которых ее начальница готова спеть перед российскими фанатами. Кристина, в частности, не хочет тратить время даром и готова только к крупным концертам с гонораром не менее 5 миллионов рублей. Также она требует дополнительную охрану и соблюдение полной секретности – никто не должен знать о ее перемещениях по России.

«Все самое лучшее, богатое и красивое – для нее. Если Кристине нужно приехать в Россию на выступление: логистика и обеспечение комфортного перелета тоже ложится на плечи заказчика. В райдер певицы входит перелет бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы. Стоит отметить, что бронировать места для артистки нужно исключительно в правом ряду. Орбакайте передвигается только на автомобилях высшего класса – Mercedes 223L, BMW 760L или Audi A8L. Машины должны быть не старше трех лет», – перечислила условия звезды концертный директор.

Кристина явно прощупывает почву, пытаясь понять, может ли она вернуться на свои «привычные пастбища» с многомиллионными гонорарами. Вряд ли ее ждут хорошие новости, особенно после недавних неудачных экспериментов в Москве и в Петербурге. Клубное выступление в столице возмутило даже тех немногих, кто пришел на концерт. Кристина решила закончить концерт старым хитом своей мамы, которая буквально за несколько часов до этого публично оскорбляла россиян. Неудивительно, что даже преданные фанаты Орбакайте не оценили этот своеобразный жест поддержки в адрес матери.