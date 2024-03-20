«Такая жизнь – ад»: Анастасия Вертинская рассказала, что ждет сбежавших из РФ звезд

Дочь знаменитого певца и композитора резко высказалась о сбежавших из страны звездах, выразив недоумение по поводу того, что они продолжают критиковать свою страну из-за рубежа.

Анастасия отметила, что всех предателей ждет непростая судьба ее отца Александра Вертинского, который уехал в США в 1934 году, но почти через десять лет вернулся в СССР. В отличие от нынешних критиков своей родины композитор ни разу не поминал свою страну в негативном ключе. На чужбине он так и не прижился и в буквальном смысле страдал, пока не вернулся в Советский Союз. Причем его не остановила война и царившая на том момент в стране разруха из-за нашествия фашистов.

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить. У меня у самой отец был эмигрант, но тогда обстоятельства были совершенно другими. Я только знаю, что жизнь без любви – это ад. И так мало что нам дано любить – не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» – выразила недоумение Вертинская.

Актриса повторила, что не понимает и никогда не поймет всех тех, кто сбежал из России и пытается поливать ее грязью издалека. Всех этих релокантов ждет печальная судьба забытых всеми отщепенцев без родины и любви.