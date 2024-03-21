Это средство подойдет не каждой: что помогало Фрейндлих поддерживать фигуру без диет

Актриса действительно всегда могла похвастать идеальными формами вне зависимости от ситуации. Ее фигуру не смогли испортить беременность и роды, возраст и даже «рваный» рабочий график, который не позволял придерживаться определенного режима в питании.

Журналисты и фанаты десятилетиями бились над главной тайной Фрейндлих, пытаясь выяснить, какая же диета позволяет ей всегда так прекрасно выглядеть. Алиса тем временем настаивала, что не приемлет никаких ограничений во всем, что касается еды. Звезда ела все, что ей нравиться, не задумываясь о возможном вреде для организма. Вполне объяснимая позиция женщины, выросшей в блокадном Ленинграде.

Алиса не раз отмечала, что питается много, но небольшими порциями. Также поддерживать форму помогало любимое занятие – активная работа на сцене не давала мозгу даже подумать лишний раз о еде. Главным оружием Фрейндлих в борьбе с лишним весом было необычное средство, которое подойдет далеко не каждой женщине.

«Стресс – лучшая диета», – признавала актриса в беседе с представителями СМИ.

Алиса подчеркивала, что любые сильные эмоции заглушают аппетит, а организм оперативно сжигает калории, справляясь со стрессом.