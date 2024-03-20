Британец, снявший на видео Кейт Миддлтон, ответил на слухи об её исчезновении

40-летний житель Великобритании Нельсон Сильва возмутился поведением британцев, которые продолжают распространять слухи об исчезновении и тяжёлой болезни принцессы Кейт Миддлтон. Он заявил, что действительно стал свидетелем похода членов королевской семьи по магазинам и может подтвердить, что видеозапись, которую он сделал, является подлинной.

Ранее в сети Интернет жители Великобритании и СМИ начали строить различные теории заговора вокруг королевской семьи. Поводом стало внезапное исчезновение Кейт Миддлтон, которая несколько месяцев назад перенесла серьёзную операцию. Британцы обеспокоились, что принцесса уже довольно давно не появлялась на публике, что привело к зарождению слухов о её тяжёлом заболевании.

Мужчина, снявший на видео поход Кейт Миддлтон и принца Уильяма по магазинам, осудил своих соотечественников. Он заявил, что уверен, в том, что видел принцессу, которая, по его словам, была в хорошем настроении и не вызывала поводов для беспокойства, сообщает издание news.ru.

"Что еще нужно, чтобы от нее отстали? Я думал, что после того, как это будет обнародовано, они затихнут. Но эти люди так сильно вложились в драму. Они потратили столько времени и сил на эти слухи и ложь, что не могут остановиться", — возмутился британец.

По словам Нельсона Сильвы, супруги выглядели счастливыми, а принц Уильям красиво ухаживал за Кейт Миддлтон, что полностью разрушает все слухи о возможном кризисе в их семейных отношениях. Кроме того, сама принцесса выглядела здоровой и спокойно прогуливалась по магазинам в компании своего мужа.